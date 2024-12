Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (28/12)

AQUIETA TUA MENTE

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura.

Aquieta tua mente, começa a pensar que não é necessário compensar agora, nos últimos dias do ano gregoriano 2024, todas as opressões e desgastes que sofreste nos meses anteriores, porque enquanto é legítimo que pretendas te divertir, é exagerado que tenhas a obrigação de extrair regozijo absoluto de tudo que acontecer agora, pois, fazendo assim, sinto informar, tu passas a oprimir as pessoas com que te relacionas.

Aquieta tua mente, considera este final de ano uma oportunidade para ajustar contas com tua própria alma, com serenidade e compreensão amorosa para não correr o risco de continuar repetindo os erros que se formalizam nas situações em que tua alma é oprimida, e ainda mais, com a mente aquietada tu não correrás o risco de te corromper e te converter em mais uma das tantas presenças opressoras que habitam o planeta.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que você perceba falhas nas orientações que as pessoas oferecem, ainda não é hora de você fazer valer sua voz. Aguarde um pouco, porque neste caso, qualquer demora se mostrará benéfica. É preciso mais ordem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas de boa vontade até querem ajudar, mas não se pode ajudar a ninguém que não pretenda receber essa ajuda. Agora é quando sua alma precisa ficar receptiva, mesmo que as condições não sejam as ideais. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ficar sem saber o que acontece parece pecado mortal à sua alma, mas nem sempre é possível entender os acontecimentos, porque a vida muitas vezes é enigmática e criptografa os significados, sendo difícil a interpretação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Conviver com quem sua alma não aprecia é todo um exercício de tolerância e compreensão amorosa, que não tem garantia de dar certo, porque apreços e desprezos são sentimentos viscerais, muito difíceis de controlar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As pessoas inventam e querem ser respeitadas, mesmo que as ideias que apresentem sejam impossíveis de realizar. Respeitar ou não essas condições é a escolha que sua alma precisará fazer nesta parte do caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando não der para driblar o que você não quer enfrentar, faça cara de esfinge e se mimetize com o meio ambiente, para não ter de dar respostas que sua alma prefere guardar para si. Faça isso em nome do seu bem-estar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os acontecimentos se precipitam em direções diferentes das esperadas, e isso afeta todo seu planejamento para esta época do ano. Não importa, melhor sua alma se manter aberta e receptiva, do que teimosa e insistente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Apesar de que o cenário anda sobressaltado com os imprevistos, que parecem dominar tudo, procure você ser uma presença que faça contraste com o estado de nervosismo que afeta as pessoas. Irradie compreensão.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se nada acontece de acordo ao planejado, aceite e celebre, porque provavelmente a vida anda protegendo você, do jeito dela, através de mistérios e distúrbios que a nós parecem mais castigos do que proteção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure manter uma postura flexível diante das alterações que se apresentarem, porque assim você aproveitará essas condições de forma positiva e, sem o saber, provavelmente evitará dores de cabeça maiores.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os temas que você aprecia e valoriza não são necessariamente os mesmos das pessoas com que você compartilha este momento. Não importa, as diferenças enriquecem os relacionamentos, desde que as pessoas respeitem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é um momento propício para sua alma se abrir ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa fora dos seus planos, e aceitar as condições que o mistério da vida dispõe seria a atitude mais sábia de sua parte.