Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (29/12)

TUA MENTE É LIVRE



Data estelar: Lua míngua em Sagitário.



Tua mente é livre, porque é invisível, mas teu corpo não desfruta da mesma liberdade, porque é visível e identificável, sujeito às normas morais que são vigiadas de forma constante pelo olhar psicossocial, e do qual não podes te livrar nem sequer quando te rodeias de pessoas que não te conhecem, porque a vigilância acontecerá de toda forma, senão pelo olhar alheio, mas pelo teu mesmo.



Na liberdade de tua mente te atreves a todas as aventuras, e se pela vigilância moral não as praticas, não tornes isso objeto de ansiedade, em primeiro lugar porque há coisas que são melhores na fantasia do que na realidade concreta, e em segundo lugar, e mais importante, porque há cabimento para tudo entre o céu e a terra, tu não precisas esgotar as aventuras agora, nos últimos dias do ano.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para que suas pretensões se tornem obras concretas. O caminho, eventualmente, pode ser mais longo do que sua alma desejaria, mas há coisas que não podem mesmo ser controladas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As oscilações de humor não precisam ser levada a sério nem muito menos tirar conclusões precipitadas sobre seu estado mental sobre elas. As oscilações de humor são naturais, acontecem a todas as pessoas. Administre.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Certos riscos serão inevitáveis, porque seria impossível garantir que tudo aconteça de acordo com os planos, a margem de imprevisibilidade é bastante ampla neste momento. Ainda assim, vale a pena.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você já fez a sua parte, ou pelo menos é isso que sua alma pensa, e por pensar assim se dá o direito de exigir que as outras pessoas façam o mesmo, se metendo num terreno que não garante os resultados pretendidos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Promessas e sorrisos alegram o ambiente e motivam as pessoas a darem seu melhor, porém, não dá para ficar motivando todo mundo o tempo inteiro. Chega uma hora em que as pessoas precisam cumprir o que prometem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Invista recursos no seu bem-estar, da forma com que sinceramente sua alma entenda esse bem-estar. É importante não seguir cegamente as regras de ninguém, mas se ater ao que intimamente sua alma reconhece que deseja.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas foram ditas, mas não foram compreendidas. A partir de agora, ou sua alma dá alguns passos para trás e se dedica a explicar tudo de novo, ou toma a decisão de seguir em frente mesmo que ninguém entenda nada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure acentuar a leveza que surge de dentro da alma, a despeito de continuar havendo os mesmos perrengues de sempre. O cenário não muda, mas o que pode e deve mudar é sua atitude em relação ao que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Pense em você, procure as pessoas e acontecimentos que façam sua alma se sentir segura, porque ainda que ferva de vontade de se lançar a uma aventura, é importante ter um terreno seguro aonde recuar, se necessário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de todas as contrariedades, você conseguirá tomar as iniciativas certas, e isso fará uma diferença enorme. A partir de então, você terá uma margem de manobra mais generosa para fazer o que quiser.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Entre a sociabilidade e a vontade de tomar distância de tudo e de todos oscila o humor de sua alma. Não é necessário levar a sério essa oscilação, nem tirar conclusões imaturas, apenas respeitar o que a alma sente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Procure expor suas ideias com clareza, sem se apegar ao que as pessoas ouvirem e entenderem, porque isso está fora do seu alcance. Expresse suas ideias pelo mero fato de ser isso o que sua alma precisa agora.

