Superstições para atrair boa sorte durante o ano-novo na praia

As superstições de fim de ano são tradição pelo Brasil afora. Seja comer romã, passar a virada de branco ou comer lentilha, os brasileiros fazem rituais para atrair boa sorte para o novo ano.

Para quem decidiu passar a virada na praia, existem algumas tradições específicas para se realizar na virada do ano. Confira a seguir:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ritual de purificação

Uma simpatia realizada no litoral para atrair boa sorte para o novo ano requer uma bacia, um lenço, um incenso de rosas-brancas ou sândalo, pétalas de rosa-branca e, é claro, água do mar.

Para começar, é necessário encher a bacia com água do mar e friccionar delicadamente as pétalas de uma rosa-branca entre as mãos. Em seguida, molhe e esfregue novamente as pétalas. Quando elas estiverem escuras, é hora de parar.

Com a mistura pronta, derrame-a da cabeça aos pés e seque naturalmente. Em seguida, coloque um lenço nunca antes usado na cabeça e mantenha por ao menos três horas. Acenda um incenso de rosas-brancas ou sândalo para completar a purificação.

Após o ritual, pode-se tomar banho e lavar a cabeça.

Pular sete ondas

Pular sete ondas durante a virada do ano é um ato tradicional no litoral brasileiro. A crença é que Iemanjá, Rainha dos Mares, purifica aqueles que pularem as ondas de suas águas.

O número sete remete às Sete Linhas da Umbanda, que são os sete sentidos da vida ou as sete qualidades de Deus nos Orixás.

Vale lembrar que, ao pular cada onda, é necessário fazer um pedido ou agradecimento para cada uma delas. Ao deixar o mar, não se pode dar as costas para a água.

Jogar flores no mar para Iemanjá

Assim como pular as ondas, outra superstição também está ligada a Iemanjá. No dia primeiro do ano, fiéis fazem oferendas nas águas do mar, em forma de agradecimento ou pedidos para o novo ciclo que se inicia.

As flores são uma oferenda tradicional, mas outros objetos também podem ser deixados no mar como símbolo de devoção.