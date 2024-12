Claudia Leitte é denunciada ao MP após trocar Iemanjá por Yeshua

A cantora Claudia Leitte vem passando por momentos conturbados na carreira. A famosa foi denunciada ao Ministério Público (MP) da Bahia por conduta “difamatória, degradante e discriminatória”. Para quem não acompanhou, tudo começou após a cantora substituir a frase "Saudando a rainha Iemanjá" por "Eu canto meu Rei Yeshua".

A denuncia chegou à instituição através da sacerdotisa do Ilê Axè Abassa de Ogum, Iyalorixá Jaciara Ribeiro, e pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro). Antes mesmo que a famosa recebesse a acusação, o secretário de Cultura e Turismo de Salvador usou as redes sociais para criticar a atitude da famosa.

"Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua percussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente escolhe reescrever a história e retirar o nome dos Orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo, e é surreal e explícito o reforço do que houve de errado naquele tempo", disse Pedro Tourinho.

Carlinhos Brow sai em defesa de Claudia Leitte

No entanto, em meio as declarações, Carlinhos Brow saiu em defesa da cantora. "Essa ideia de que Jesus não está próximo a nós. É claro que está, nós seguimos os caminhos de Jesus Cristo. Você não entra em um terreiro que não tenha uma imagem do Sagrado Coração de Jesus", disse em entrevista ao portal "iBahia".

"A gente precisa buscar esse tom. Não vi que o secretário falou isso [que Claudia é racista], mas sobre mudar letras, e para o povo de santo, que tem também tamanha clareza, sabe que Yeshua é Oxalá", concluiu.