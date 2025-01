Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (1º/1)

2025



Data estelar: Lua cresce em Aquário a partir das 7h51 HBr



Que a Graça Divina te inspire confiança nas horas densas e preocupantes do ano que está começando, e que nas horas luminosas te preserve a alegria espiritual que te faz sentir como se levitasses entre o céu e a terra! Menos do que isso significaria viver a normalidade.



E quem deseja normalidade? Nós, humanos, preferimos a excitação das aventuras, dos empreendimentos e projetos que nos fazem arder de vontade de os realizar, dos flertes que nos fazem sentir a beleza que surge da conexão entre as pessoas, queremos vibrar de tão vivos que estamos!



Há quem deseja a normalidade porque vem experimentando opressão, abuso e desespero, por esses bilhões de pessoas nossos corações devem vibrar luz e solidariedade, porque enquanto elas existirem, ninguém poderá experimentar a felicidade absoluta.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O impulso de socializar veio a você após as festividades, mas não por isso você perdeu algo, ao contrário, nesta hora você vai poder socializar muito melhor, porque as pessoas pensam melhor fora das festividades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O regozijo há de perdurar, porque as perspectivas são motivadoras de alegria. Logo mais as mesmas dores de cabeça de sempre voltarão a surgir, mas é possível você preservar uma ponta de alegria ao longo do ano inteiro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há muito mais acontecendo entre o céu e a terra do que as aparências informam, e sua alma despertou lúcida para o ano que começa, decidida a decifrar os mistérios. É o início de um longo e rico caminho. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sentimentos ambíguos emergem do fundo da alma, porque aparentemente está tudo bem, mas ao mesmo tempo há coisas que parecem estar tudo bem, mas não estão. Essas passarão, e ajudarão você a se aperfeiçoar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Rodear-se de boas pessoas é o que de melhor você pode planejar para seu bem-estar e para ser sua melhor versão. Atraia e se conecte a boas pessoas, e elas irão substituindo as não tão boas que existem no momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O ano nem vingou ainda e sua alma já enxerga potencialidades ocultas nas experiências vividas, e isso há de ser tomado como um ótimo sinal para o ano que está começando, porque promete aventuras muito interessantes.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O entusiasmo experimentado agora pode se tornar presente ao longo de todos os dias do ano que está começando, mas para acontecer, isso há de ser independente das circunstâncias, e produto de um estado interior da alma.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Um lugar confortável e seguro é tudo que sua alma precisa neste início de ano, para poder refletir com tranquilidade sobre os acontecimentos recentes, e para se lançar mentalmente ao futuro pretendido.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O contraste entre os sentimentos da noite anterior e os do dia depois, que é agora, se torna evidente, e isso pode servir para você entender melhor a complexidade dos relacionamentos humanos, e se aproveitar disso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Que nada acontece ao acaso, não há prova que sirva para ter certeza disso, mas ao mesmo tempo a alma pressente haver uma ordem por trás do caos. Se agarre ao pressentimento, porque essa é a verdadeira prova.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esperar por eventos portentosos é muito humano de sua parte, é uma atitude legítima. Há, no entanto, outra atitude mais legítima ainda, que consiste em não esperar por nada nem ninguém, mas em fazer acontecer o que quiser.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todas as reflexões que emergem no silêncio que contrasta com a noite de réveillon hão de servir para você construir o relacionamento mais sincero possível com sua alma, porque sobre isso o melhor destino acontecerá.