Tudo o que Miley Cyrus falou sobre nova era na música

Miley Cyrus, estrela por trás de sucessos como “Flowers”, “Angels Like You”, “Wrecking Ball”, “We Can’t Stop” e “Party in the U.S.A.”, já está preparando o terreno para uma nova fase em sua carreira musical. Em uma publicação recente no X, a artista de 32 anos revelou estar ansiosa para recomeçar em 2025, após um ano que considera um dos mais significativos de sua vida.

“BOAS FESTAS E ANO NOVO! É agridoce dizer adeus a um ano que foi tão bom para mim, mas estou ansiosa para recomeçar,” escreveu Miley, emocionando os fãs ao demonstrar gratidão e entusiasmo com o futuro. A cantora também compartilhou sua visão sobre o processo criativo e a importância de encerrar ciclos para dar espaço ao novo.

“Esta é uma das minhas partes favoritas não apenas do processo criativo, mas da maneira como a vida escolheu me ensinar. Em tudo que faço gosto de ir TODO o caminho. Dê TUDO que tenho. TUDO para que isso acabe, siga em frente e comece de novo,” escreveu ela, mostrando sua abordagem intensa e reflexiva à arte e à vida.

Embora Miley tenha destacado que o recomeço pode ser desafiador, ela enfatizou que sempre encontra beleza no resultado final. “Às vezes pode ser um processo doloroso, mas sempre soube que as peças se juntavam e criavam algo lindo. Obrigada a todos que contribuíram para tornar este ano tão especial. Atenciosamente, Miley,” finalizou.

Miley Cyrus revela cantora que mais ouviu em 2024

Na última quarta-feira (4), ocorreu o lançamento da lista de cantores e músicas mais ouvidas no Spotify durante o ano e Miley Cyrus compartilhou quem foi sua artista favorita.

Segundo a Billboard, a cantora contou em seus stories do Instagram que Britney Spears foi a cantora mais ouvida em 2024.

Miley Cyrus fez referência à sua própria música, Party in the U.S.A., na legenda na publicação da rede social, escrevendo, “Uma música da Britney estava tocando literalmente… o ano todo!”

Vale destacar que a estrela revelou que foi inspirada por um artista diferente enquanto trabalhava em seu próximo álbum, a continuação de seu projeto de 2023, Endless Summer Vacation. Em uma matéria de capa da Harper’s Bazaar publicada no mês passado, Miley Cyrus discutiu seu próximo nono álbum de estúdio, provisoriamente intitulado Something Beautiful, no qual ela diz estar trabalhando com seu namorado, o guitarrista Maxx Morando, da Lily. “Minha ideia era fazer The Wall [do Pink Floyd], mas com um guarda-roupa melhor e mais glamoroso e cheio de cultura pop”, disse à publicação.

Ela chamou o projeto de “hipnotizante e glamoroso“, e acrescentou: “É um álbum conceitual que é uma tentativa de medicar uma cultura um tanto doentia por meio da música”.