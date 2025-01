Ana Maria Braga revela remissão do câncer: "Cura total"

No vídeo, a apresentadora também afirmou não haver mais possibilidade de a doença retornar - (crédito: Obeservatório da TV)

A apresentadora Ana Maria Braga revelou, na terça-feira (31/12), ter se curado do câncer de pulmão. À frente do programa Mais Você, na TV Globo, Ana Maria fazia tratamento para combater o câncer desde 2020. No caso dela, que já havia tratado quadro cancerígeno anos atrás, a doença havia retornado.

“Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas. Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu estou de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva”, disse a apresentadora em suas redes sociais.

No vídeo, a apresentadora também afirmou não haver mais possibilidade de a doença retornar. “Foi constatado que, a partir de agora, eu tô na remissão do câncer, que eu não tenho mais nenhuma possibilidade… Nenhuma não, porque a gente não sabe, né? Mas medicamente, não tem mais possibilidade da volta do câncer”, completou Ana Maria.