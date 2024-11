Ana Maria Braga desabafa sobre afastamento da Globo: ‘Me expulsaram’

Ana Maria Braga retornou ao comando do Mais Você nesta segunda-feira (11) após um afastamento devido à Covid-19. A apresentadora, que enfrentou o vírus pela quinta vez, contou detalhes sobre a experiência. "Fiz o teste, deu positivo e me expulsaram daqui", disse, com humor, referindo-se ao afastamento protocolar da Globo. Ela explicou que, após uma viagem ao Havaí, acordou rouca e fez o teste de farmácia por precaução, sem acreditar que o resultado seria positivo.

Ana Maria relatou que estava em boa forma, preparada para trabalhar, mas teve que ficar em casa durante a semana. "Ninguém me visitou, porque quem tem Covid ninguém vai", brincou, destacando a situação curiosa. Ela retornou ao programa ainda em boa saúde e com um visual estiloso, recebendo elogios de Louro Mané sobre o look roxo com transparência que escolheu para sua volta.

A apresentadora havia retornado de viagem ao Havaí no início da semana passada e logo enfrentou percalços no Aeroporto de Guarulhos. Ela compartilhou com os telespectadores as dificuldades da maratona de voos, mas estava otimista. "Passei um perrengue danado", disse ela, antes de ser afastada novamente após testar positivo para o coronavírus.

Substituída por Talitha Morete e Fabrício Battaglini, Ana Maria foi mantida afastada até que o teste desse negativo. "Ela está bem e em casa, cuidando de si", garantiu Talitha, tranquilizando o público. Mesmo com todas as vacinas, a veterana não escapou da doença, mas segue sua recuperação com bom humor e otimismo.

