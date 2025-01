Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (6/1)

SUPERSTIÇÃO



Data estelar: Mercúrio e Netuno em quadratura.



Marte, que se aproxima cada vez mais da Terra, provando que a retrogradação não torna a atividade planetária mais fraca, ao contrário, agora reingressa em Câncer, enquanto a Lua é quarto crescente em Áries.



Pode ser que essas descrições técnicas não te digam nada, e pode ser também que tu sejas uma pessoa entusiasta de astrologia e te interesses em saber os aspectos técnicos do céu em cada data, mas, sem importar tua posição, o céu está sempre interessado em nós, nos brindando com suporte e correntes infinitas de vida para sermos quem somos.



Contudo, na civilização de ignorância materialista que inventamos, falar de astrologia, ou a representar, é a melhor maneira de não sermos levados a sério, e de sermos catalogados na gaveta desprezível de “pseudociência” ou de superstição. Assim caminha a humanidade ignorante.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é quando as projeções que a mente faz sobre o futuro se tornam bastante fantasiosas, e isso não significa que sejam negativas, apenas que precisam ser tratadas com cuidado, porque são difíceis de executar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A empatia não é necessariamente um sinal de que deva haver algo interessante para investigar entre as pessoas que a experimentaram. Às vezes a empatia é uma experiência fugaz, que é melhor desfrutar e depois esquecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todo mundo que tem boca, tem opinião também. E todo mundo que tem coração, tem também alguma dica boa para oferecer sobre qualquer assunto sem, no entanto, garantia de que essa dica tenha sido comprovada. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

De pouco em pouco acaba se fazendo muito, e para isso é imprescindível manter a rotina, mesmo que ela provoque enfado e tédio. A rotina não tem graça, mas é graças a ela que a excitação maior acontece. Ou não?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A imaginação pode ser invisível e etérea, mas produz resultados muito concretos, porque mobiliza o corpo que precisa se preparar para a aventura que a imaginação propõe, mesmo que depois não aconteça nada. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas certas estão todas por aí, mas misturadas com as erradas, e a princípio não há facilidade alguma para distinguir umas das outras. Por enquanto, então, melhor transitar pelo mundo social com discrição.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De vez em quando dão uns brancos e você parece ingressar em outra dimensão paralela, e isso seria muito bom se não houvesse inúmeros assuntos que precisam ser organizados. Dar um branco às vezes atrapalha bastante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há assuntos que são mais satisfatórios na imaginação do que na prática, e por isso se torna necessário fazer uso do discernimento para que a imaginação não coloque em marcha desejos que, depois, serão frustrantes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você não pode esclarecer ninguém que não tenha pedido para ser esclarecido. Agora é quando sua alma precisa perceber quando seguir em frente, e quando deter o movimento antes de provocar uma confusão danada.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando os planos são feitos em silêncio, sem conversar com ninguém, parecem mais perfeitos do que verdadeiramente são. Por mais que você queira manter seus planos em sigilo, é preciso conversar com alguém a respeito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De certa maneira, uns mais, outros menos, mas todas as pessoas em geral desenham territórios mentais, emocionais e físicos ao seu redor, e os conflitos surgem quando os territórios são invadidos, ainda que inadvertidamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ideias não faltam, aliás, sobram, o que faltam são braços para levar essas ideias à prática. Começando pelos seus próprios braços, que respondem ao intelecto, faça com que cada dia seja uma aproximação aos objetivos.