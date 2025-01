Justiça penhora carro de Paula Thomaz para garantir indenização a Glória Perez

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a Justiça do Rio de Janeiro está intensificando a busca por bens de Paula Nogueira Peixoto, antes conhecida como Paula Thomaz, condenada pelo assassinato de Daniella Perez em 1992. Um veículo Chevrolet Spin, supostamente registrado em nome de seu atual marido, Sérgio Peixoto, foi penhorado para pagar a indenização de R$ 303 mil à autora de novelas Glória Perez. No entanto, o carro simplesmente não foi encontrado.

Paula, que adotou o sobrenome do marido após o casamento, foi intimada a informar o paradeiro do automóvel. Caso não cumpra a ordem judicial, poderá enfrentar as sanções previstas na lei. Até agora, nem mesmo o oficial de justiça conseguiu localizar o veículo, levantando dúvidas sobre sua existência.

Em 2022, o Ministério Público havia recomendado o encerramento do processo, alegando que Paula não possui bens em seu nome. Porém, Glória Perez recorreu e conseguiu reabrir o caso. Informações indicam que, por estar casada há mais de uma década, Paula teria direito a 50% dos bens do marido, o que poderia incluir o carro desaparecido.

A condenação, fixada em 250 salários mínimos, é resultado de um processo que busca reparar os danos morais causados pelo assassinato de Daniella. Glória Perez segue firme na luta por justiça, enquanto o caso continua a tramitar na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O mistério em torno do veículo ainda não foi resolvido, mas uma coisa é certa: a determinação de Glória Perez mantém o caso vivo e à espera de desdobramentos.