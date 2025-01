Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (4/1)

SINCERIDADE



Data estelar: Lua cresce em Peixes.



A mentira, infelizmente, vem junto com a reflexão, porque entre os fatos e os reflexos mentais desses há um labirinto de espelhos onde se multiplicam os argumentos, os quais vão abandonando o compromisso de serem fiéis às percepções, e escolhem servir outros propósitos mais retorcidos e complexos, de múltiplas naturezas, porém, sempre com o mesmo objetivo, satisfazer o egoísmo.



De tanto ser usada, a mentira é aceita nos moldes da normalidade, e não há nada a fazer a esse respeito, melhor aceitar as coisas como elas são, porém, se tu queres te tornar uma pessoa vibrante e colossal, podes até continuar usando a mentira como recurso nos teus relacionamentos, mas precisas parar de mentir à tua própria alma, fingindo que não percebes o que percebes, ou que desejas algo diferente do que desejas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Continue fazendo seus planos sofisticados para o futuro, porque não importa que pareçam impossíveis de realizar, já que é tudo uma questão de perspectiva e de, principalmente, do quanto você acreditar nos planos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Trocar ideias com a mente aberta é um exercício indispensável, tanto quanto aqueles que você faz para manter o corpo em dia, flexível e forte. Trocar ideias com a mente aberta rejuvenesce sem muito esforço. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Das cinzas que as agruras deixaram renasce a esperança, não apenas como um exercício pueril e ingênuo de relacionamento com o futuro, mas como prova de que a vida é eterna, não importa quantas vezes nós morramos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Incentive o entusiasmo alheio, porque ainda que sua alma, bem intimamente, o enxergue como uma fantasia que não vai dar certo, não seria sábio murchar a bola alheia. Melhor incentivar o ingênuo entusiasmo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Diante das complexidades que sobraram do ano passado e as novas que sua alma percebe vindo por aí, nada melhor do que exercitar o discernimento para distinguir o que é realmente importante do que é descartável.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que você quiser fazer, evite fazer sem companhia, porque ainda que as pessoas, sabidamente, compliquem todos os cenários, mesmo assim multiplicarão as alegrias e você adquirirá um entendimento amplo sobre a vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As coisas simples e como as pessoas se relacionam com essas falam mundos a respeito de como nossa humanidade se complica sem real necessidade, porque sempre tem ao seu dispor tanta coisa boa e diferente para desfrutar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Conversas vão, conversas vêm, a maioria dessas não tem substância alguma, são palavras ao vento cheias de entusiasmo que as fazem parecer promissoras. Porém, dentre essas conversas, algumas valem a pena.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça o que seja mais seguro nesta parte do caminho, porque apesar de haver opções mais tentadoras, já que prometem excitação e barulho, agora seria melhor sua alma escolher as opções mais seguras e confortáveis.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que você tiver atravessado na garganta precisa ser dito, não apenas para aliviar sua alma como também, e principalmente, para desanuviar o território dos relacionamentos. O entendimento está disponível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há muito barulho, senão físico à sua volta, é o da mente interior fazendo barulho com assuntos aleatórios que não significam nada, mas que se apresentam com cara de importantes. Respire fundo e se livre de todos esses.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socializar compensa, porque você encontra a oportunidade de ampliar seu entendimento sobre os acontecimentos e sobre como as pessoas pensam diferente, e não necessariamente de forma conflitante com seus pensamentos.

