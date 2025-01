São Miguel do Gostoso encanta os turistas com a simplicidade de uma vila de pescadores (Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock) - (crédito: Edicase)

Destino de pura tranquilidade, São Miguel do Gostoso, a 100 km ao norte de Natal, fica na “esquina” do país. Ali, a sensação é de estar em um mundo à parte, longe de qualquer preocupação. As ruas são estreitas, de terra ou com um calçamento simples, há poucos carros e grandes redes hoteleiras e de restaurantes são inexistentes. Este é o clima de São Miguel do Gostoso: uma cidade turística que ainda conserva a simplicidade de uma vila de pescadores.

Os restaurantes costumam ser mais rústicos, sem paredes nem ar-condicionado, para que os clientes possam curtir a brisa do mar. Aliás, os ventos são constantes em São Miguel do Gostoso. A cidade é considerada um dos melhores lugares do mundo para praticar windsurf e kitesurf. O sol brilha forte o ano todo, enquanto o mar mantém uma temperatura muito agradável, quase quente.

Abaixo, confira 3 praias para visitar em São Miguel do Gostoso!

Na Praia de Tourinhos é possível apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico (Imagem: Fabricio Rezende | Shutterstock)

1. Praia de Tourinhos

Tourinhos é uma pequena baía virada para o oeste, o que significa que ali é possível apreciar o pôr do sol sobre o Atlântico. Outra particularidade é que, na maré alta, a água do mar bate nas pedras junto à orla e sobe em um jato, batizado de “suspiro da baleia”.

2. Praia da Xêpa

A Praia da Xêpa tem uma longa faixa de areia dourada e fofa, que se estende do centro de São Miguel do Gostoso, perto da Rua da Xêpa, até trechos mais desertos. O mar costuma ser tranquilo para banho e exibe um tom azul-turquesa.

3. Praia Ponta do Santo Cristo

Muito procurada entre os praticantes do kitesurf. Uma boa opção para quem quer um ambiente com menos badalação, mas ainda com belezas naturais.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem