Jeremy Allen White vence Globo de Ouro por atuação em O Urso

O ator norte-americano Jeremy Allen White venceu a categoria de Melhor Ator em Série de Comédia ou Musical pela atuação em O Urso, da FX e do Hulu. Ele venceu a mesma categoria no Emmy 2024.

A série explora a vida de um chefe de cozinha que herda um restaurante falido e tenta transformá-lo em um grande negócio. O personagem enfrenta desafios diversos, entre eles a ausência de recursos, a falta de cooperação dos funcionários e a falta do irmão, que cometeu suicídio.

Concorriam ainda Adam Brody (Ninguém Quer), Ted Danson (Um Espião Infiltrado), Steve Martin (Only Murders in the Building), Jason Segel (Falando a Real) e Martin Short (Only Murders in the Building).

Polêmica de O Urso

Apesar de ter levado 10 Emmys, O Urso não ganhou a categoria mais importante a qual concorreu naquela premiação: Melhor Série de Comédia. Isso porque os críticos não entenderam que a série pertence ao gênero comédia, embora tenha momentos de descontração.

O Urso conseguiu se inscrever como comédia nas premiações por causa da duração dos episódios, que é de 30 minutos. Capítulos mais curtos são associados ao gênero, enquanto exibições mais longas são típicas do drama.