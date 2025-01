O documentário sobre a vida e morte de Avicii

Mais de seis anos após sua morte, a vida e carreira do renomado DJ e produtor Avicii estão sendo celebradas em um documentário emocionante, “Avicii — Eu Sou Tim”, agora disponível na Netflix. A produção oferece uma visão íntima da jornada de Tim Bergling, nome verdadeiro do artista, narrada pelo próprio através de imagens de arquivo.

“Antes de Avicii, existia Tim”, destaca a sinopse da Netflix, que descreve o filme como um mergulho profundo no talento prodigioso que definiu uma geração. O documentário, dirigido pelo sueco Henrik Burman, utiliza entrevistas e entradas de diário para contar a história do artista, que enfrentou desafios com saúde mental e abuso de substâncias ao longo de sua carreira meteórica.

Burman, que é jornalista musical e músico, explicou à Billboard por que escolheu usar as próprias palavras de Bergling para narrar o documentário. “Quando determinei que ele seria quem narraria esta história, pensei que talvez fosse assim que eu poderia me aproximar dele. Talvez seja assim que eu possa conhecê-lo”, disse o diretor.

Com o apoio da família de Bergling, o filme também aborda os momentos mais difíceis da vida do DJ, incluindo suas lutas contra a ansiedade e o estresse que culminaram em sua morte por suicídio em 2018, durante férias em Omã. Entradas de diário revelam a vulnerabilidade de Tim, incluindo um trecho no qual ele descreve os dias no hospital como “os mais livres de ansiedade e estresse” que havia vivido em anos.

Além de celebrar os sucessos musicais de Avicii, como os hits “Wake Me Up” e “Levels”, o documentário busca trazer uma reflexão sobre saúde mental na indústria do entretenimento. A produção também relembra o álbum póstumo “Tim”, lançado em 2019, que serviu como uma homenagem ao legado do artista.

O filme é um tributo sincero que permite ao público conhecer não apenas o Avicii ícone global, mas também Tim, o jovem sueco cujo talento e humanidade tocaram milhões.

Se você ou alguém que conhece precisa de apoio emocional, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188. O serviço é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia.