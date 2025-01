21 roteiros para pedalar e conhecer cidades turísticas no Brasil

Os dias mais longos e as altas temperaturas do verão são um convite para quem deseja passar mais tempo fora de casa e aproveitar o melhor da estação. Entre as atividades que ganham destaque neste período, o uso de bicicletas compartilhadas se consolida como uma das preferidas dos brasileiros. Segundo dados da Tembici, essa prática teve um aumento de 20% nas férias e ultrapassou 31 milhões de quilômetros rodados com bicicletas compartilhadas somente no segundo semestre de 2024.

“O modal não apenas oferece uma opção econômica, eficaz e sustentável para diversos trajetos, mas também contribui para a qualidade de vida nas cidades, tanto para moradores quanto para turistas que as cidades recebem anualmente”, comenta Thiago Boufelli, diretor de Operações da Tembici.

Abaixo, Thiago Boufelli lista os melhores lugares espalhados pelo país para pedalar e aproveitar os dias de verão. Confira!

Belo Horizonte

A Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte é um espaço perfeito para pedalar e contemplar a arquitetura local (Imagem: ADTVP | Shutterstock)

1. Lagoa da Pampulha

A região da Lagoa da Pampulha é um local repleto de atrativos que merecem ser explorados. Uma sugestão é aproveitar a rota ao longo da orla do espelho d’água, proporcionando uma experiência única de contemplação da paisagem. Durante o passeio, os ciclistas podem explorar as riquezas arquitetônicas, como a Igreja São Francisco de Assis, projetada por Oscar Niemeyer, e o Museu de Arte Moderna.

2. Avenida Afonso Pena

Para aqueles que desejam desfrutar de um passeio de bicicleta repleto de descobertas, aqui vai uma sugestão! Ao percorrer a ciclovia da Avenida Afonso Pena, você não só atravessa o eixo mais significativo de Belo Horizonte, mas também tem a oportunidade de explorar prédios históricos, o parque da cidade e apreciar uma vista única.

3. Rota das praças

Se você deseja explorar as principais praças da região centro-sul da cidade, siga essa rota! Comece na Praça da Savassi, onde encontrará lojas e restaurantes, depois siga para a Praça da Liberdade, conhecida por sua riqueza cultural e prédios históricos. Continue em direção à Praça da Assembleia, repleta de prédios históricos, e termine o passeio na Praça Raul Soares, que oferece uma agradável área verde para descanso.

São Paulo

São Paulo combina lazer e saúde no Parque Ibirapuera, com rotas acessíveis para pedalar (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock)

4. Parque Ibirapuera e Parque do Povo

Explore os parques de São Paulo com trajetos acessíveis! Para chegar ao Ibirapuera, escolha a Avenida Indianópolis/República do Líbano para uma descida suave. Outra rota encantadora é pela Avenida Hélio Peregrino, conectando-se à Avenida Faria Lima e à Rua Funchal, proporcionando uma experiência única de acesso ao Ibirapuera. Após explorar o Ibirapuera, siga para o Parque do Povo pela Avenida Faria Lima e Rua Funchal, com ciclovias e estações do bike Sampa ao longo do percurso, garantindo uma jornada segura e cheia de paisagens urbanas fascinantes.

5. Avenida Paulista

Aos domingos e feriados, a Avenida Paulista se transforma em um espaço dinâmico para pedestres, proporcionando um passeio incrível com artistas se apresentando nas ruas e uma diversidade de opções gastronômicas. E para tornar essa experiência ainda mais especial, inicie seu trajeto na estação 85 – Praça do Ciclista e explore a Avenida Paulista, mergulhando na atmosfera cultural única. Descubra os encantos dessa parte icônica da cidade enquanto aprecia música ao vivo e experiências gastronômicas.

6. Ciclovia São Paulo e Parque Bruno Covas (Marginal Pinheiros)

Outro trajeto da lista é a ciclofaixa ao longo da Marginal Pinheiros, com ponto de acesso na estação Cidade Universitária da CPTM, onde é possível retirar uma bicicleta compartilhada. A ciclofaixa é espaçosa e proporciona diversas comodidades, incluindo quadras de vôlei, áreas de descanso, cafeterias e até mesmo oficinas de bicicletas. Estendendo-se ao longo de toda a margem do rio, a rota oferece múltiplos pontos de entrada.

Curitiba

Em Curitiba, o trajeto entre o Mercado Municipal e o Museu Oscar Niemeyer é uma opção para quem deseja explorar a cidade pedalando (Imagem: William Avila | Shutterstock)

7. Mercado Municipal e Museu Oscar Niemeyer

Depois de aproveitar as delícias do Mercado Municipal dá para esticar o passeio e conhecer mais um destino muito especial na cidade, o Museu Oscar Niemeyer. Um trajeto curto, mas que presenteia quem pedala por ele com dois ótimos locais para se visitar em Curitiba. E o ciclista pode ficar tranquilo, há estações de bicicletas compartilhadas da Tembici em ambos os locais para retirar e estacionar a bike.

8. Praça do Japão e Portão Cultural

Outra rota imperdível para o verão é visitar o Portão Cultural, onde é possível acompanhar diversas manifestações artísticas e vale a pena tanto para turistas quanto para os curitibanos. Para chegar até lá, saia da Praça do Japão e já aproveite o visual incrível do local. Após isso, basta retirar uma bike e pedalar pela Avenida República Argentina até o Terminal Portão, onde há uma estação de bicicleta compartilhada para estacionar o veículo da Tembici.

9. Parque São Lourenço

Outro destino maravilhoso é o Parque São Lourenço, onde é possível aproveitar também o Memorial Paranista. Basta sair da estação de bike do Passeio Público e percorrer a ciclofaixa da Rua Euclides Bandeira, arborizada e muito gostosa. No caminho, o ciclista também pode aproveitar e passar pelo Bosque Papa João Paulo II.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a Praça XV pode ser o ponto de partida para explorar a cidade (Imagem: Michele V. Oliveira | Shutterstock)

10. Rio histórico

Que tal explorar os principais pontos culturais da cidade pedalando pelas bicicletas laranjinhas? Inicie seu passeio na Praça XV, repleta de atividades que incluem museus, centros culturais e prédios históricos. A partir dali, continue pedalando em direção ao Boulevard Olímpico, passe pela Cinelândia e percorra a deslumbrante Avenida Rio Branco, uma das vias mais bonitas e emblemáticas de toda a capital. Além disso, aproveitando a região central e boêmia, considere passear pela histórica Quinta da Boa Vista. De lá, você pode explorar o gigante Maracanã e as belas ruas arborizadas do bairro Grajaú.

11. Parque do Cantagalo

O Parque do Cantagalo é o ponto preferido às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, sendo o local ideal para piqueniques ou simplesmente apreciar o “pôr do sol carioca”. Chegar até esse destino é extremamente fácil, uma vez que está cercado por ciclovias frequentadas por praticantes dos mais variados esportes. Você pode explorar essa maravilha pedalando pelas ciclovias que o rodeiam!

12. Rota do Quebra-Mar

Que a Barra da Tijuca é um dos lugares mais belos da capital fluminense, isso não é segredo para ninguém. No entanto, poucos têm conhecimento de que a região abriga atrações ainda desconhecidas por muitos cariocas, e o Quebra-Mar é um exemplo disso, sendo um local excelente para apreciar a vista do mar na área. Que tal explorar esse ponto especial de bicicleta? A Barra oferece um circuito encantador, com ciclovias que proporcionam uma experiência única enquanto você pedala e desfruta do visual espetacular do Quebra-Mar.

Florianópolis

Em Florianópolis, é possível pedalar entre a ilha e o continente e passar pela ponte Hercílio Luz (Imagem: Wonderful Nature | Shutterstock)

13. Ilha e Continente

Com o sistema de bicicletas compartilhadas em Florianópolis, é possível pedalar entre a ilha e o continente. Há estação próxima em ambos os locais para que o ciclista tenha maior comodidade em seu trajeto. Para isso, o usuário pode retirar a bicicleta na estação 18 (Almirante Lamego) na ilha, passar pela ponte Hercílio Luz e devolver a bike no continente, na estação 46 (Ponte Hercílio Cruz). Dá para garantir ótimas paisagens por esse deslocamento, vale a pena.

14. Orla do continente

A rota pode ser feita utilizando qualquer estação de bicicleta compartilhada do continente, tanto na orla sul (começando em coqueiros) quanto na norte (Balneário). Na orla norte, o usuário pode ter uma vista completa da ponte Hercílio Cruz e de parte da ilha, além de ter como ponto de interesse o Parque Beira Mar Continental. Na orla sul, pode-se visitar o Parque de Coqueiros e as praias da Saudade, do Castelinho e de Itaguaçu. A rota pode ser realizada durante todo o dia, mas curtir o pôr do sol por este caminho é imperdível.

15. Orla da Ilha

Com a possibilidade de curtir diversas áreas de descanso e incríveis mirantes, esta rota possibilita uma visita ao Beira Mar Shopping e à Ponta do Coral. Para isso, basta retirar a bike na estação 18 (Almirante Lamego) e ir em direção até o Koxixos (estação 27). O passeio garante uma pedalada por todo trecho da orla do centro da ilha, vale aproveitar.

Brasília

O Eixão de Brasília é perfeito para ciclistas, com rotas seguras e amplas nos dias de descanso (Imagem: 061 Filmes | Shutterstock)

16. Rota do Eixão

Nos domingos e feriados, o Eixão de Brasília se transforma em um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Fechado para carros e aberto para pedestres e ciclistas, esse trecho do Eixo Rodoviário da cidade oferece mais de 13 quilômetros de extensão repletos de opções de lazer. Ideal para quem busca uma experiência revitalizante, percorrer todo o trajeto e retornar ao ponto de partida pedalando se torna um desafio gratificante, proporcionando não apenas benefícios físicos, mas também contribuindo para a saúde mental. Explore o Eixão de Brasília e desfrute de um ambiente propício para o bem-estar do corpo e da mente.

17. Eixo Monumental

O Eixo Monumental de Brasília, que se estende de leste a oeste, como as asas de um avião quando visto do alto, é uma via repleta de monumentos arquitetonicamente únicos e locais históricos fundamentais para o Brasil. Este eixo central do Plano Piloto oferece uma jornada visualmente impressionante! E, ao explorá-lo, os visitantes têm a oportunidade de se deparar com alguns dos principais cartões postais da cidade, como a imponente Torre de TV, Catedral de Brasília, Esplanada dos Ministérios e a emblemática Praça dos Três Poderes.

Além dessas atrações, o circuito inclui atividades como o SESI LAB, um espaço inovador dedicado à ciência e tecnologia, com uma vivência cultural semelhante ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), oferecendo uma experiência completa e enriquecedora aos visitantes.

18. Sudoeste e Memorial JK

Partindo do Parque Sudoeste, esta rota leva os ciclistas pela Zona Cívico-Administrativa de Brasília, revelando a história nacional e destacando a vida e o trabalho do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Percorrendo a ciclovia da Via N1 do Eixo Monumental, em poucos quilômetros se encontram o Memorial dos Povos Indígenas, a Praça do Buriti e o icônico Memorial JK.

A jornada continua pela Zona Cívico-Administrativa, passando por marcos como CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal), TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) e MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), descendo até a Arena BRB, onde há uma estação disponível.

Para quem busca mais aventura, a rota estende-se até a Torre de TV, com outra estação. Subir na Torre oferece uma vista panorâmica única de Brasília, com a opção de explorar uma feirinha na base e desfrutar de uma refeição no mirante. Essa pedalada não apenas promove um passeio dinâmico de bicicleta, mas também mergulha nos aspectos históricos e culturais da capital brasileira.

Recife

A orla de Boa Viagem oferece um roteiro irresistível para quem deseja pedalar e aproveitar a vista da praia (Imagem: Brastock | Shutterstock)

19. Orla de Boa Viagem

Da região de Pina ao encantador Parque Dona Lindu, a orla de Boa Viagem é um convite irresistível para os entusiastas da bicicleta. Repleta de estações do bike PE, essa rota oferece uma alternativa excelente para quem busca uma pedalada recreativa ou esportiva, proporcionando paradas estratégicas na praia, praças e quiosques à beira-mar. Explore a beleza natural da orla, respire o ar marinho e desfrute de momentos revigorantes ao longo desse percurso encantador.

20. Parque da Jaqueira e Recife antigo

Partindo do Parque da Jaqueira, uma das áreas verdes mais famosas de Recife, essa rota de bicicleta leva os ciclistas até o charmoso Recife Antigo, seguindo a ciclofaixa da Rua do Futuro, que passa pela Rua dos Palmares e adentra a região central da cidade. O percurso continua até o Boulevard Rio Branco, no Recife Antigo, onde é possível aproveitar mesas na calçada com vista para o icônico Marco Zero, um dos pontos mais bonitos da capital pernambucana.

Ao longo desse trajeto, os ciclistas podem explorar importantes marcos da cidade, como o Museu do Frevo, o Centro Cultural Cais do Sertão, o Marco Zero e a Praça Alfândega. Essa rota é a escolha ideal para quem deseja explorar os principais pontos turísticos de Recife sem abrir mão da liberdade de pedalar. Aos finais de semana, a aventura pode se estender até a orla de Boa Viagem, completando um dia repleto de natureza, história e cultura.

21. Sítio Trindade e Parque Treze de Maio

No encantador bairro da Casa Amarela, além da oportunidade de explorar as ruínas do Antigo Arraial de Pólvora do Bom Jesus, você pode desfrutar de longas caminhadas na pista de cooper local. Com uma ciclofaixa que facilita o percurso, inicie sua jornada no Sítio Trindade e siga em direção ao Parque da Jaqueira. A ciclofaixa se estende pela Rua do Futuro, conectando-se à Avenida João de Barros, o principal acesso ao Parque Treze de Maio. Lá, as opções de lazer são variadas, incluindo um passeio essencial pelos animados bares da Rua Mamede Simões.

Por Bruna Zanin