Pampam do OnlyFans surpreende com vídeo na academia: "É assim que treino ela"





Pamella Cristiny, a influenciadora conhecida como ‘Pampam’, não para de causar burburinho nas redes sociais. Dona da autoproclamada "maior ppk do Brasil", ela tem conquistado fãs em plataformas como OnlyFans e Privacy.

Com uma descrição ousada, Pampam provoca curiosidade nos seguidores ao destacar sua principal "característica". No perfil do Privacy, a musa não economiza nas palavras: "Garanto que você nunca viu uma b*ceta igual e mais gostosa que a minha. Venha matar sua curiosidade!". Já no OnlyFans, a provocação segue com uma pitada de humor: "Imagina quando perceber que é maior do que você pensava".

No Instagram, Pampam adora compartilhar prévias de seu conteúdo exclusivo. Sempre usando biquínis e roupas justinhas, ela não esconde as curvas e o bronzeado marcante. Mas nesta semana, a influenciadora inovou: postou um vídeo na academia, com um look fitness que destacou sua região íntima.

Com bom humor, Pampam escreveu: "É assim que treino ela". A postagem rapidamente viralizou, reunindo elogios, comentários curiosos e, claro, muitas visualizações. A musa do OnlyFans segue sendo um fenômeno online, unindo provocação e irreverência na medida certa.

Você pode assistir ao vídeo aqui.