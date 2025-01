P. Diddy: The Fall of Diddy” explora alegações de abuso e violência - (crédito: TMJBrazil)

Conforme o portal Variety, o canal Investigation Discovery (ID) está prestes a lançar uma série documental de quatro episódios intitulada “The Fall of Diddy”, que examina alegações graves de estupro, abuso e violência envolvendo Sean “Diddy” Combs.

A série estreia em 27 de janeiro às 21h (horário do leste dos EUA) e promete trazer uma perspectiva detalhada e impactante sobre as acusações contra o rapper e empresário.

Com depoimentos de mais de 30 pessoas, incluindo acusadores, antigos colegas de trabalho e amigos, o documentário explora o suposto comportamento abusivo de Diddy ao longo de décadas. Entre os entrevistados estão D. Woods, ex-integrante do grupo Danity Kane; Danyel Smith, ex-editora-chefe da revista Vibe; e Rodney “Lil Rod” Jones, produtor e ex-colaborador.

Uma das entrevistadas é Thalia Graves, que alega ter sido violentamente estuprada por Diddy em 2001. No documentário, ela compartilha como foi silenciada e isolada após o incidente: “Eu sempre pensei que era a única vítima.” Além disso, a série promete incluir depoimentos de novas testemunhas que nunca antes haviam falado publicamente, oferecendo uma visão mais ampla e perturbadora das acusações.

P. Diddy: Arquivos Raros e Contexto Histórico

“The Fall of Diddy” também se apoia em imagens raras e arquivos históricos para pintar um retrato completo do artista, que já foi uma das figuras mais proeminentes da indústria musical. O documentário busca expor não apenas as alegações contra Combs, mas também abordar como tais comportamentos podem refletir problemas mais amplos na indústria do entretenimento.

No trailer oficial, Rodney Jones afirma: “[Existem] muitas pessoas como Puffy no mundo da música. Expor Puffy significa expô-las também.” A narrativa sugere que as ações de Diddy podem ser parte de um padrão sistêmico de abuso e poder dentro da indústria.

Atualmente, Sean Combs enfrenta diversas acusações criminais, incluindo tráfico sexual e extorsão, relacionadas a incidentes que teriam ocorrido entre 1991 e 2023. Após ser indiciado por um grande júri, ele foi preso e aguarda julgamento em maio, enquanto se declara inocente de todas as acusações.

Produzido por Maxine Productions e The Intellectual Property Corporation, em parceria com a Rolling Stone Films, o documentário promete ser um divisor de águas para as discussões sobre poder e abuso na indústria musical.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis