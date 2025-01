BBB 25: Gracyanne Barbosa enche mala com ovos para levar ao programa

Gracyanne Barbosa mostrou que está preparada para a 25ª edição do BBB. Nas redes sociais, a musa fitness publicou um vídeo enchendo uma mala com diversas caixas com ovos para levar para a casa mais vigiada do Brasil.

"Eu sei que vocês estão supercuriosos para saber o que eu estou levando para a casa mais vigiada do Brasil", brincou. Confira o momento abaixo:

Gracyanne já revelou que come 40 ovos por dia, totalizando 1.200 por mês. Ao ficar confinada no reality, a dieta da influenciadora pode ficar comprometida. "Eu como 40 ovos por dia! Eu não posso ir para a Xepa!", disse.

No desafio da Xepa, os participantes passam por restrições alimentares severas, com acesso limitado a alguns itens, como arroz, feijão e ovos. Caso Gracyanne seja enviada para o grupo, precisará adaptar à dieta.

Gracyanne participará do BBB 25 ao lado da irmã, Giovanna Barbosa. Além delas, as outras duplas do camarote são: Vitória Strada e Mateus Pires (amigos), Diogo Almeida e Vilma (mãe e filho); e Diego e Daniele Hypolito (irmãos).