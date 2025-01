O desabafo sincero de Meghan Trainor sobre saúde mental

Meghan Trainor compartilhou um relato sincero sobre os desafios emocionais que enfrentou logo após a chegada de seu segundo filho, Barry, agora com 17 meses. Em um ensaio pessoal para o Today, a cantora de 31 anos abriu o coração sobre a dificuldade da transição de mãe de um para mãe de dois filhos.

Trainor descreve um momento de vulnerabilidade profunda, quando, um mês após o nascimento de Barry, ela passou por um ataque de pânico enquanto lidava com o choro incessante do bebê. “Eu estava sozinha com Barry, e ele não parava de chorar, enquanto meu marido, Daryl Sabara, estava com nosso filho mais velho, Riley. Foi nesse momento que eu comecei a chorar também”, revelou.

A artista, que já havia se dedicado ao papel de mãe antes, diz que o momento foi tão intenso que ela sentiu como se estivesse prestes a desmaiar e não conseguia mais se sustentar emocionalmente. “Eu estava tão exausta, e sentia como se meu corpo estivesse me abandonando”, afirmou. Foi então que Meghan reconheceu a necessidade de buscar ajuda e pediu para seu marido procurá-la um médico.

Além de compartilhar seu relato pessoal, a cantora quer que sua experiência seja um apoio para outras mães que possam estar passando por dificuldades semelhantes. “Ser mãe é uma das tarefas mais desafiadoras. Muitas vezes nos exigem que estejamos sempre bem, mas isso não é real”, disse. Meghan deseja que sua história encoraje outras mulheres a falarem sobre suas lutas e a procurarem o apoio de que precisam.