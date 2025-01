Ringo Starr lança novo álbum country em parceria com T Bone Burnett

O primeiro álbum country de Ringo Starr em mais de 50 anos acaba de ser lançado. Look up foi gravado em Nashville e em Los Angeles e produzido e coescrito por T Bone Burnett. O álbum apresenta onze músicas e está disponível em todas as plataformas digitais . A versão física está disponível para a pré-venda na UMusic Store .

O amor de Ringo Starr pela música country tem sido evidente e celebrado ao longo da carreira. Ele tocou e compôs muitas músicas country durante os anos com os Beatles (Act Naturally, What Goes On, Don’t Pass Me By).