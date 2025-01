Banda brasiliense Segundo Tempo lança novo single e videoclipe

Nesta sexta-feira (10/1), a banda brasiliense Segundo Tempo lança novo single, Longe de você, nas plataformas de streaming. Para completar, a música também ganhará um videoclipe dirigido por Clayton Rodrigues, que estará disponível no canal oficial da banda no Youtube dia (13/1).

Leia também: J-Hope do BTS anuncia turnê mundial ‘Hope On the Stage’ 2025

O novo single da banda promete fazer uma fusão de estilos musicais como samba/rock, soul e pop contemporâneo. A letra explora o sentimento da saudade e o desejo do reencontro. Longe de você tem arranjos vibrantes com um trio de metais formado por trombone, trompete e sax.

Leia também: Lady Gaga e Katy Perry no Brasil em 2025

Em 2024, a banda lançou outros trabalhos como O fim e Segundo Tempo. O grupo é formado pelo quinteto Daniel Xexéu nos vocais, Antonio Vilarins no baixo, Ewandro Moura no backing vocal, Lucas Macedo na bateria e Thomaz Monclaro no trombone.

Leia também: "Marvel Rivals": Temporada 1 está disponível para os jogadores

O Segundo Tempo nasceu no final dos anos 1990 e foi destaque no pop rock da capital federal, chegando a abrir shows para grandes artistas como Skank, Jota Quest e Bruno e Marrone.