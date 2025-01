5 famosos do Camarote do BBB 25

O grupo de famosos do BBB 25 está repleto de personalidades marcantes, com histórias de superação e muito carisma (Imagem: Divulgação | TV Globo) - (crédito: Edicase)

O Big Brother Brasil 25 está prestes a começar e já está movimentando as redes sociais! Com estreia marcada para 13 de janeiro, a nova edição do reality show mais amado do país promete 100 dias de muita emoção, surpresas e, claro, aquele fogo no parquinho que todos adoram. A grande novidade deste ano é a competição em duplas, que une famosos e anônimos com laços familiares, amorosos ou de amizade.

O elenco do grupo Camarote está cheio de personalidades marcantes que prometem roubar a cena na casa mais vigiada do Brasil. Entre estrelas da TV, do esporte e das redes sociais, cada participante traz uma história única e muita determinação. Confira quem são os famosos que prometem deixar a sua marca nesta temporada!

1. Vitória Strada

Vitória Strada, atriz consagrada, traz seu carisma e garra para o BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)

Vitória Strada, 28 anos, é uma atriz gaúcha que conquistou o público com seu talento e carisma. Iniciou sua carreira como modelo aos 12 anos e, em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. Sua estreia na televisão foi em 2017, como protagonista da novela “Tempo de Amar”, seguida por papéis de destaque em “Espelho da Vida” e “Salve-se Quem Puder”.

Após o término de um noivado de quatro anos com a produtora Marcella Rica, a atriz assumiu, em outubro de 2024, um relacionamento com o ator Daniel Rocha. Agora ela, conhecida por seu carisma e autenticidade, entra no BBB 25 ao lado do amigo Mateus, pronta para mostrar ao público um lado mais íntimo e humano.

2. Diogo Almeida

Diogo Almeida, ator e psicólogo, promete unir estratégia e carisma no BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)

Diogo Almeida, de 40 anos, é muito mais do que apenas um ator. Além de ter protagonizado a novela “Amor Perfeito” em 2023, ele também é psicólogo, escritor, dançarino e cantor, acumulando uma trajetória diversificada no mundo artístico. Sua jornada começou cedo, aos 11 anos, como modelo, e, desde então, consolidou a carreira na TV, no cinema e até mesmo em realities como “The Masked Singer Brasil”, em que se destacou ao interpretar o Cuco.

No BBB 25, Diogo entra acompanhado de sua mãe, Vilma, com quem tem uma relação de muita parceria e carinho. Além do talento artístico, ele é reconhecido pelo trabalho social, incluindo atendimento psicológico voluntário em crises, como nas enchentes no Rio Grande do Sul em 2023. No confinamento, promete trazer empatia, equilíbrio e determinação, características que podem fazer dele um participante estratégico e querido pelo público.

3. Gracyanne Barbosa

A empresária e influenciadora Gracyanne Barbosa chega ao BBB 25 preparada para competir (Imagem: Divulgação | TV Globo)

Gracyanne Barbosa, 42 anos, é um dos nomes mais icônicos do grupo Camarote no BBB 25. Modelo de fisiculturismo, influenciadora fitness e ex-dançarina do grupo Tchakabum, é filha de uma cabeleireira e um bancário e enfrentou desafios financeiros na juventude. Chegou a trabalhar como faxineira antes de despontar na música com o hit “Onda Onda”.

Após anos nos holofotes, incluindo 16 anos de casamento com o cantor Belo, Gracyanne vive um momento de reconstrução pessoal após o término em 2024 e encontrou no BBB uma nova oportunidade de se redescobrir.

Determinada e disciplinada, ela revela que sua maior dificuldade no reality será abrir mão de sua rotina rigorosa de treinos e dieta, que inclui até 40 claras de ovo por dia. Ao lado da irmã Giovanna, sua parceira no confinamento, a influenciadora espera inspirar e conquistar uma nova legião de fãs enquanto encara o maior desafio de sua vida.

5. Diego Hypólito

Diego Hypólito, medalhista olímpico, promete surpreender no confinamento do BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)

Diego Hypólito, 38 anos, é um ex-ginasta artístico que fez história ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Sua trajetória é marcada por superações e conquistas, tornando-se uma inspiração no esporte brasileiro.

Diego enfrentou momentos difíceis em sua carreira, incluindo quedas em Olimpíadas anteriores, mas nunca desistiu de seu sonho olímpico, alcançando a glória em 2016. Agora, no BBB 25 ao lado da irmã Daniele Hypólito, enfrenta um desafio completamente diferente: trocar os tablados e as medalhas pela convivência intensa e estratégias do reality show.

5. Daniele Hypólito

A ginasta Daniele Hypólito traz sua disciplina para os desafios do BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)

Daniele Hypólito, 40 anos, é uma ex-ginasta que marcou seu nome na história ao ser a primeira brasileira a conquistar uma medalha em um Campeonato Mundial de Ginástica Artística. Ela disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos (Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), um feito que evidencia sua dedicação no esporte.

Agora, no BBB 25 ao lado do irmão Diego Hypólito, Daniele busca um novo desafio: mostrar ao público seu lado mais descontraído e estratégico, enquanto encara as adversidades do confinamento. Será que a determinação que a tornou uma lenda da ginástica ajudará Daniele a brilhar também no reality?