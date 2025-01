Videocast que explora o hip-hop no DF estreia nesta sexta-feira (10/01)

O projeto Sangue de Free terá oito episódios com dezessete convidados do movimento hip-hop - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (10/01) , o videocast Sangue de Free estreia no Youtube. O projeto, criado e dirigido por Ana P. Araújo, busca explorar a história do hip-hop no Distrito Federal com convidados que fazem parte das origens e do momento atual do movimento. Sangue de Free é apresentado por Meimei Bastos e Nay Luz.

O hip-hop possui mais de 50 anos de existência e o projeto busca falar sobre a trajetória do gênero. Foram realizados oito episódios com dezessete convidados, como Gog e Viela 17, pioneiros locais do movimento, e novos talentos do DF como MC Sid, Fugazi e Gomes MC.



Os episódios tem uma hora de duração e as apresentadoras debatem o movimento hip-hop, analisam políticas públicas e percorrem assuntos como racismo e feminismo. Apresentações artísticas, como break e grafite, também estarão presentes no programa comandados por DJ Ravel e Pratânia.



Confira o primeiro episódio: