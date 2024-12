Artistas do selo 30praum fazem show em evento dedicado ao trap

Despontar nacionalmente no cenário musical não é uma tarefa fácil, sobretudo quando se vem de tão longe. Sair do Nordeste para fazer sucesso em todo país, alcançar milhões de fãs e se estabelecer no mercado como uma das grandes referências de rap e trap a nível nacional. Esse é o trabalho da 30praum, que tem como integrantes WIU, Teto, Brandão e Matuê, sendo esse último o responsável pelo nascimento e idealização da label.

Nos últimos anos, falar de música e não mencionar a periferia é deixar de lado talentos que nascem a todo instante. Entretanto, é fato que ganhar tanto reconhecimento tendo nascido fora do eixo Rio-São Paulo torna as coisas ainda mais difíceis. Matuê, WIU e Brandão são de Fortaleza, no Ceará, enquanto Teto é natural de Jacobina, na Bahia.

Apesar da proximidade que cada um tem com suas próprias raízes, as inspirações e aspirações dos quatro os transformam em destaques máximos de um ecossistema que cresce exponencialmente com o passar do tempo. Para Brandão, o recém-contratado da 30praum, é sempre uma honra cantar com "os caras", conforme descreve carinhosamente os amigos de gravadora. "Aprendo muito com eles só de observar", completa.

Afetos e conexões

Neste sábado (21/12), a partir de 18h, os meninos da 30praum se apresentam na cidade, no que promete ser uma das grandes atrações do trap em 2024. É a primeira vez que todos os artistas do selo estarão reunidos, no mesmo palco, após as apresentações realizadas em setembro, no Rock in Rio. "Poder ter essa troca no palco e fora dele. O Rock in Rio foi insano e estar reunido com geral de novo torna esse show em Brasília mais especial ainda", acrescenta.

"A gente fica felizão de ver um ritmo que veio da periferia ganhando tanto espaço. No rap a gente fala das nossas vivências, contamos nossas histórias. E pô, estar no palco com minhas inspirações e ouvir geral cantando nosso som ... não tem preço!", comemora Wiu.