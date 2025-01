Fernanda Torres comenta críticas a 'nepo babies': "É a briga errada"

Após vencer o Globo de Ouro por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, Fernanda homenageou sua mãe, que concorreu ao prêmio em 1999, por Central do Brasil - (crédito: Reprodução TNT)

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro, voltou a falar sobre o conceito de "nepo babies". A atriz, filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, criticou o discurso vigente em torno da expressão, usada para se referir a pessoas que têm pais famosos e/ou bem-sucedidos.

"É uma dessas coisas que é a briga errada", disse ela em entrevista ao site IndieWire. "A boa briga é a briga pela educação para todos. A desigualdade não é baseada nas chances que um nepo baby tem. Você pode matar todos os nepo babies do mundo, e não vai resolver o problema da desigualdade. Taxar grandes fortunas é uma forma de lutar contra a desigualdade; lutar por saúde para todos, educação para todos também é".

Leia também: Tapete vermelho homenageia Fernanda Torres e lembra vítimas da ditadura

O debate em torno dos nepo babies, acrescenta ela, "dá às pessoas o espaço para apontar dedos e fingir que elas estão lutando contra a desigualdade, mas isso só está matando uma coisa linda que é a família de circo, por exemplo. Eu venho de uma família de circo", disse ela, que na entrevista comentou sobre como via seus pais ensaiando para seus papéis em casa, no dia a dia.

"Agora, eu sou a nepo baby que provou que um nepo baby presta", brincou. "Eu odeio essa ideia de nepo babies porque as pessoas aprendem em seus ambientes, isso é algo ancestral. A mesa de jantar da minha casa era onde meus pais ensaiavam. Não significa que sua vida está resolvida quando você é um nepo baby. Ao contrário, você precisa se inventar. Você tem outras questões."

Leia também: Fernanda Torres indica livros para conhecer o Brasil

Após vencer o Globo de Ouro por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, Fernanda homenageou sua mãe, que concorreu ao prêmio em 1999, por Central do Brasil: "Eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não tem ideia, ela esteve aqui há 25 anos. Isso é uma prova que a arte perdura na vida, até durante os momentos mais difíceis, como os quais Eunice Paiva passou."

Agora, a atriz pode repetir mais um feito de sua mãe e ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Fernanda Montenegro concorreu nesta mesma categoria em 1999, também com Central do Brasil. As indicações ao Oscar serão reveladas em 19 de janeiro.