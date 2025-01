Fernanda Torres indica livros para conhecer o Brasil

Fernanda Torres não cansa de exaltar a cultura brasileira. A atriz, premiada com o Globo de Ouro pela atuação em Ainda estou aqui, também é uma leitora voraz. Desde a repercussão mundial de Memórias póstumas de Brás Cubas na internet, Fernanda decidiu se juntar aos influenciadores literários.

Foi ao assistir o vídeo da gringa que leu Machado de Assis que a atriz se juntou ao booktok, apelido dado aos criadores de conteúdos sobre livros no Tik Tok. Na rede social, Fernanda indicou livros imperdíveis para conhecer o Brasil antes de viajar com a equipe de Ainda estou aqui.

Primeiramente, Fernanda cita Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, para abrir a lista com chave de ouro. “Um livro que coloca o Brasil no centro dos dilemas mais profundos da humanidade, ao discutir a natureza do bem e do mal. Como se não bastasse, Guimarães Rosa inventa línguas. É preciso lê-lo”, afirma.

Absurdo, hilário, moderno e terrível é como Fernanda descreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, responsável pela criação do perfil literário da atriz: “É o retrato de Machado de uma elite caprichosa, egoísta e volúvel, num livro que marca a grande virada literária do bruxo.”

Macunaíma, de Mário de Andrade, é outra indicação de Fernanda."Somos todos Macunaíma", disse ela sobre o herói sem caráter." Em seguida, a atriz descreve Os Sertões, de Euclides da Cunha, como uma fusão de geologia e antropologia necessária para conhecer o Brasil.

A autobiografia Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss, é, para Fernanda, essencial para conhecer os povos originários. Já a trilogia Escravidão, do historiador Laurentino Gomes, revela o impacto dos trezentos anos de tráfico de humanos entre a África e as Américas. “Não haveria Brasil sem África. Relações sociais, empregatícias, legais, linguísticas, religiosas e afetivas são herdadas do regime escravocrata”, ela reflete.

Fernanda indica o ensaio sobre a entrada do Brasil no mundo moderno baseado em uma economia escravocrata Ao Vencedor, as Batatas, de Roberto Schwarz, e encerra a lista com Álbum de Família, de Nelson Rodrigues.

Vale mencionar que Fernanda não reserva o talento apenas para a atuação e também é escritora. A artista é autora de livros como A glória e seu cortejo de horrores, Sete anos e Fim.