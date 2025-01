"Ainda estou aqui" está entre os finalistas do Bafta, o Oscar britânico

Mais uma conquista na trajetória do longa brasileiro Ainda estou aqui: depois de nova etapa, está entre os finalistas ao 78º Bafta (British Academy Film Awards), como melhor filme internacional. O filme de Walter Salles se credenciou, ao lado de concorrentes como Emilia Pérez, All we imagine as light e A semente do fruto sagrado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com corpo de votantes superior a 8.000, o Bafta é conhecido popularmente como o Oscar britânico, e tem influência na trajetória dos futuros candidatos ao Oscar. Desde 3 de janeiro, com uma pré-lista dos selecionados, Fernanda Torres já estava de fora na disputa como melhor atriz.

A ser entregue em 16 de fevereiro, em Londres, no Royal Festival Hall do Southbank Centre. Entre os competidores de categoria reservadas a debutantes na direção de um filme está Dev Patel (da ação Monkey Man), enquanto nas listas de roteiristas originais estão representantes dos longas Anora, A verdadeira dor e A substância. Na lista dos roteiros adaptados estão fitas como Conclave, Nickel Boys e Sing Sing.