O programa de TV que inspirou Bad Bunny em novo álbum

Bad Bunny, um dos maiores nomes da música latina, abriu o coração em uma entrevista à Rolling Stone para falar sobre as inspirações por trás de seu mais recente trabalho, “Debí Tirar Más Fotos”, lançado no último dia 5 de janeiro. O cantor revelou que a ideia central do álbum surgiu após assistir a um episódio do programa Especial Banco Popular, uma produção que celebra as tradições e a música de Porto Rico.

O tema do episódio acompanhava a história de alguém que, após passar um tempo fora do país, buscava se reconectar com suas raízes culturais. Foi durante a exibição que uma música específica chamou a atenção do artista: “Mama Borinquen Me Llama”, de Rafael Hernández. “Eu senti que já tinha ouvido antes, mas, ao mesmo tempo, não tinha. Continuei dizendo: ‘De onde é essa música? Porque a letra é incrível.’ Então fui atrás dela”, contou o cantor.

Ao pesquisar mais sobre a canção, Bad Bunny descobriu que ela era baseada no poema “Nostalgia”, que aborda a saudade de casa vivida por porto-riquenhos que emigraram para os Estados Unidos. Contudo, foi a versão de Andrés Jiménez que realmente inspirou a primeira faixa do disco, intitulada “Neuvayol”. “Quando ouvi o grito de ‘Nueva York’ na música, soube que queria começar o álbum com essa energia. Foi a ponte perfeita entre o passado e o presente”, explicou.

O álbum, descrito pelo cantor como “o mais porto-riquenho de todos”, explora a relação entre a ilha e a diáspora porto-riquenha nos Estados Unidos, especialmente em Nova York. Bad Bunny reflete sobre como o distanciamento permite enxergar com mais clareza e apreço as coisas que antes eram cotidianas. “Quando você olha para algo de longe, aprende a valorizá-lo de outra forma”, afirmou.

Para o cantor, Nova York não é apenas um destino, mas também um símbolo. “No passado, quando um porto-riquenho ia para os EUA, eles diziam: ‘Me voy pa’ Nueva York!’ Era quase um código para dizer: ‘Eu saí da ilha’. E coisas incríveis aconteceram lá. Porto-riquenhos se uniram a cubanos e dominicanos, criando música, arte, um movimento inteiro.”

Com “Debí Tirar Más Fotos”, Bad Bunny convida seus fãs a revisitar a história e a cultura de Porto Rico, celebrando tanto as raízes quanto as transformações de seu povo ao longo do tempo.