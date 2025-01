Juju Salimeni está noiva e revela preferência no sexo com fisiculturista - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Juju Salimeni

Juju Salimeni surpreendeu ao ter confessado que possui algumas preferências bem íntimas sobre a figura masculina durante o sexo. A influenciadora digital e musa fitness, que atualmente está noiva do fisiculturista Diogo Basaglia, afirmou ser crente do famoso ditado popular de que "tamanho é documento".

Durante seu podcast Camarim da Juju, em que reuniu algumas das ex-panicats, as assistentes de palco do extinto programa Pânico, a apresentadora foi sincera ao confirmar sua preferência por homens com pênis do tamanho grande.

Na ocasião, Thaís Branca opinou: "Eu acho que se o cara tem pau grande aí pode ser que ele seja cafajeste, na verdade todos são, mas eu não ligo", disse. Fernanda Lacerda, então, questionou: "Tamanho, pra vocês, é documento?". "Sim, olha o tamanho da minha bunda", disparou Juju Salimeni. "Olha meu tamanho, não chega…. Estou com vergonha", disse ela, entre risos.

No reencontro, além delas, estiveram as também ex-panicats Jaque Khury e Carol Narizinho como convidadas. Elas falaram abertamente sobre os bastidores do programa Pânico e deram sua opinião sobre os integrantes da atração, além da vida sexual.