Morre David Lynch, diretor de Twin Peaks, aos 78 anos

Um dos maiores cineastas modernos norte-americanos, David Lynch morreu aos 78 anos. O diretor e roteirista conquistou o mundo com estilo único e teve como principais títulos os filmes Veludo azul e Cidade dos sonhos, além do seriado de tevê Twin Peaks. A informação é do veículo internacional Variety.

Lynch havia sido diagnosticado com um efisema pulmonar em 2024, resultado de anos de vício em cigarros. Ele se afastou das produções por conta de problemas relacionados a esta condição de saúde. Porém, a causa da morte do cineasta não foi revelada.



Nascido em Montana, nos Estados Unidos, Lynch estudou pintura na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, mas acabou entrando no mundo do cinema, onde começou a produzir curtas-metragens. Desde que mergulhou no universo cinematográfico, produziu filmes com caráter provocador. Seu primeiro longa estreou em 1977: Eraserhead é um terror surrealista e não foi muito bem recebido pela crítica.

Já o segundo longa-metragem da carreira, The Elephant Man (1980), foi um grande sucesso. A produção levou oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor diretor e Melhor roteiro para Lynch. Quatro anos depois, o cineasta dirigiu a primeira adaptação cinematográfica de Duna, a pedido do cineasta italiano Dino De Laurentiis, diretor de King Kong e Hannibal.



A história do diretor com o Oscar continuou. Ele foi indicado mais duas vezes à premiação sem nunca ter levado a estatueta para casa. As aparições na lista vieram pelos dois maiores sucessos cinematográficos do autor. Veludo azul, suspense com os atores Kyle Maclachlan, Isabella Rossellini e Laura Dern, pelo qual disputou a categoria em 1987; e Cidade dos sonhos, suspense psicológico com um final comentado até hoje por cineastas, pelo qual bateu na trave em 2002.



Além do cinema, David Lynch deixou sua marca na televisão com Twin Peaks. A série, que misturava surrealismo, drama policial e suspense, foi um dos programas mais assistidos da década de 1990 nos Estados Unidos e a primeira temporada foi aclamada pela crítica. Twin Peaks: the return estreou em 2017, com a terceira temporada da série que foi o último projeto do diretor.

Lynch apareceu na frente das câmeras algumas vezes, inclusive nos próprios projetos, como Gordon Cole em Twin Peaks. Em sua última aparição, o cineasta interpretou o diretor John Ford, no filme Os Fabelmans (2022), baseado na história de Steven Spielberg.



O diretor deixa três filhos e a mulher Emily Stofle, atriz que esteve no seu último longa-metragem, Império dos sonhos, de 2006. Jennifer Lynch, sua única filha, é cineasta e roteirista, e Austin Jack Lynch é ator e diretor.



Cheio de peculiaridades em seus projetos, David Lynch também tinha suas especificidades. Em 1973, o cineasta começou a praticar meditação transcendental e contou em entrevistas que a raiva e depressão em sua vida começaram a sumir. Em 2005, Lynch abriu uma fundação para arrecadar dinheiro para promover a meditação como uma forma de ajudar o mundo.