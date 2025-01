Filme de Anna Muylaert trará presença brasileira no Festival de Berlim

Apresentado como "um filme lindamente íntimo sobre uma mãe trabalhadora que luta pela segurança de seus filhos pequenos", o longa-metragem de Anna Muylaert A melhor mãe do mundo foi selecionado para a 75ª edição do Festival de Berlim. Estrelado por Shirley Cruz e Seu Jorge o longa estará entre 20 outros títulos, no segmento Berlinale Specials — seção do festival conhecida por pregar a diversidade.

O evento alemão será entre 13 a 23 de fevereiro e trará no mesmo segmento do filme brasileiro títulos como o novo estrelado por Robert Pattinson, Mickey 17 (do mesmo diretor de Parasita) e uma adaptação, por Dylan Southorn, do romance de Max Porter, que trata de um pai, viúvo e enlutado (personagem de Benedict Cumberbatch).



Uma celebração — os 80 anos de libertação de prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz — renderá a exibição de outros dois filmes: Shorah, feito por Claude Lanzmann (morto em 2018) há 40 anos, e que rendeu filme com quase 10 horas, e outro derivado das gravações do mesmo cineasta deste título, Je n´avais que le néant. Para a nova produção foram vasculhados 220 horas de material documental.