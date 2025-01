Obras de Pedro Garcia retratam a arquitetura moderna e singular de Brasília

Laura Cunha*

Brasília, cercada por sua arquitetura moderna e singular, será tema de uma exposição assinada pelo publicitário e artista plástico Pedro Garcia. Brasília, inaugurada em 12 de fevereiro, das 18h30 às 21h, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Com um acervo de 60 gravuras, Garcia utiliza uma combinação de fotografia, desenho manual e finalização digital para contar a história da capital e de seus habitantes. "Minha inspiração é minha própria história. Cresci enquanto Brasília crescia. Vi a cidade se formando, construindo sua identidade, assim como eu construí a minha", comenta o artista.

O projeto teve início em 2020, durante a pandemia, quando Garcia decidiu homenagear os 60 anos de Brasília. Ele se desafiou a criar e publicar uma gravura por dia, de 1º a 21 de abril, retratando a cidade sob diferentes ângulos. "Foi um período de muito trabalho, mas também de grande significado. A arte era uma forma de lidar com as incertezas e celebrar Brasília", diz Pedro. Essa iniciativa viralizou tanto nas redes sociais que o artista decidiu vender as gravuras, e comprar uma cesta básica a cada venda, o que resultou em mil cestas entregues a famílias em vulnerabilidade.

Garcia buscou inspiração não apenas nos pontos turísticos de Brasília, como a Catedral e o Congresso Nacional, mas também em locais carregados de histórias e do cotidiano humano. Pontos de ônibus, o foguetinho do Parque da Cidade, igrejas e prédios residenciais foram retratados em suas gravuras. Essa escolha fez com que suas obras gerassem identificação e uma forte conexão emocional com os espectadores. "Queria que as pessoas se vissem nas gravuras, que enxergassem nelas suas próprias histórias e rotinas", destaca Pedro.

As gravuras em exposição são produzidas em papel 100% algodão com impressão fine art certificada em padrão museológico, as obras estarão à venda para aqueles que gostariam de ter um pedacinho de Brasília em suas casas.

Exposição: Brasília

De 13 de fevereiro a 19 de março, de segunda a sexta, das 9h às 19h, no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça (STJ), SAFS - Quadra 06 - Lote 01, Brasília-DF

*Estagiário sobre supervisão de Severino Francisco