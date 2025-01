Rafa Kalimann curte passeio de barco e clima descontraído com Nattanzinho

Desde o término do casamento com o ator Allan Souza Lima, em novembro, Rafa Kalimann tem sido constantemente vista ao lado de Nattanzinho - (crédito: Reprodução/Instagram)





Rafa Kalimann, influenciadora e ex-BBB, aproveitou um dia de lazer na quinta-feira (16) com o namorado, Nattan, e seus amigos. O passeio de barco no Rio de Janeiro foi registrado em suas redes sociais, onde ela compartilhou momentos de diversão com o grupo. Nos vídeos, a ex-BBB parece estar relaxando e se divertindo, ao lado de Nattan, com direito até a uma brincadeira do cantor, que a jogou na água. Ela, bem-humorada, comentou sobre o dia: "Ainda rolou passeio de barco mesmo sem sol", evidenciando a descontração do momento.

Desde o término de seu casamento com o ator Allan Souza Lima, em novembro, Rafa tem sido constantemente vista ao lado de Nattan, o que gerou especulações sobre o relacionamento. Recentemente, os rumores sobre um possível romance foram confirmados, e a influenciadora tem compartilhado com seus seguidores os momentos ao lado do cantor, consolidando a relação. A escolha do passeio de barco mostra um lado mais relaxado e íntimo do casal, longe dos holofotes.

Nattan, que também ganhou visibilidade com seu trabalho musical, tem sido um apoio constante para Rafa, que, após a separação, tem se dedicado a novos projetos pessoais e profissionais. O relacionamento entre eles parece estar se tornando mais sólido, e os dois têm mostrado uma química evidente nas redes sociais. A viagem ao Rio é apenas uma das várias experiências que eles têm compartilhado publicamente, tornando o romance cada vez mais visível.

Esse momento de descontração foi uma pausa nas agendas de ambos, proporcionando uma oportunidade para aproveitar a companhia um do outro em um cenário mais tranquilo. A ex-BBB segue cativando os fãs com sua naturalidade e alegria, ao lado do namorado, e ambos prometem mais momentos especiais juntos.