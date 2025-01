Festival de música de Santa Catarina será transmitido pelo Youtube

O 20° Festival Internacional de Música de Santa Catarina, iniciado no dia 12 de janeiro, é o maior festival-escola de música erudita da América Latina. Com diversos eventos presenciais, alguns concertos e shows serão transmitidos ao vivo no Youtube pelo canal Instituto Femusc.

Para o primeiro final de semana do festival, o maestro Norberto Garcia apresenta, ao lado da Orquestra Sinfônica Não-Identificada (O.S.N.I.), um concerto para crianças incentivando a busca pelo sentido da música, em que o maestro interpreta um astronauta que viaja no tempo e encontra personagens históricos pelo caminho. O concerto será transmitido ao vivo pelo Youtube e às 10h30.



No período da noite, o guitarrista Guinga fará O Grande Concerto, um show de MPB para celebrar os 80 anos da cantora Elis Regina. O repertório terá suas composições que foram gravadas por Elis e por outras cantoras brasileiras. O show será às 20h30, com transmissão ao vivo.



No domingo (19/1) , o grande destaque é o Grande Concerto da Banda Sinfônica do FEMUSC, no qual professores e alunas interpretam canções de trilhas sonoras de cinema, como O mágico de Oz e Mary Poppins. O festival vai até 25 de janeiro e a programação completa está no site do evento.