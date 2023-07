Guinga lança 'Zaboio' em formato de vinil com edição de luxo e limitada

CB Correio Braziliense

Crédito: Divulgação - (crédito: Crédito: Divulgação )

Com formato introspectivo e minimalista, Guinga: Zaboio ganhou uma edição em vinil e convida os ouvintes a uma imersão na essência da musicalidade de Guinga e a um passeio por memórias e intimidades do músico. A edição em vinil é prensada pela Goma Gringa, limitada a 400 cópias e está disponível para compra no link.

O artista ficou conhecido por ter tocado violão na introdução de O mundo é um moinho, de Cartola, em 1976, e se consagrou como violonista por trabalhar com grandes nomes como Alaíde Costa, Beth Carvalho, Clara Nunes e João Nogueira. A carreira autoral começou em 1991, mas soment em 2021 com, Zaboio, é que Guinga compôs letras e instrumentais de um álbum sozinho. Os arranjos se sustentam predominantemente com a voz e o violão do artista e a única participação é da cantora Mônica Salmaso, nas faixas Paulistana Sabia e Jogo de Damas.

Com 11 faixas, a obra traz relatos íntimos da vida do artista. Meu Pai tem um título autoexplicativo: narra as lembranças da infância no convívio com o progenitor. A bailarina e o vagalume é dedicada à neta, os versos misturam fragmentos do seu próprio tempo de criança com o da menina. Já a música Zaboio encerra o repertório e evoca os tempos de adolescência em Jacarepaguá (Rio de Janeiro).

A edição em vinil foi elaborada em parceria pelos selos Assustado Discos, Goma Gringa e Vogas Produções. O álbum tem tiragem limitada a 400 cópias e vem embalado em capa dura empastada com revestimento especial. O projeto gráfico contempla outros elementos que potencializam a afetividade do trabalho.





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.