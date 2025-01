Os casais que protagonizaram cenas íntimas e foram para o edredom no BBB

Reprodução/ Globo Relembre os casais que já foram para o edredom dentro do BBB

Ao longo das edições do "Big Brother Brasil" (BBB), diversos casais protagonizaram momentos íntimos que movimentaram o edredom e geraram grande repercussão entre os telespectadores. Essas interações, muitas vezes capturadas pelas câmeras, tornaram-se marcos na história do reality show.

Na primeira edição do programa, em 2002, Kléber Bambam e Xaiane protagonizaram cenas íntimas sob o edredom, inaugurando a lista de casais que tiveram relações dentro da casa. No "BBB 2", Tarciana e Jeferson foram os primeiros a serem flagrados pelas câmeras em momentos de intimidade, gerando debates sobre a exposição desses atos na televisão.

Em edições posteriores, outros casais também chamaram atenção. No "BBB 10", Michel e Tessália tiveram momentos quentes que repercutiram fora da casa. Já no "BBB 14", Clara e Vanessa formaram o primeiro casal LGBTQIA+ a protagonizar cenas íntimas no reality, quebrando barreiras e ampliando a representatividade no programa.

Mais recentemente, no "BBB 18", Kaysar e Patrícia movimentaram o edredom, gerando comentários entre os participantes e o público. Esses episódios refletem a intensidade das relações estabelecidas no confinamento e como elas impactam a dinâmica do jogo e a percepção dos espectadores.

#AquecimentoBBB ESPECIAL #BBB14: #Clanessa trocando carícias debaixo do edredom.#RedeBBB #BBB18 #BBB pic.twitter.com/hXzv7m34sq — Realitys Vip #BBB25 (@RealitysVip) December 11, 2017

