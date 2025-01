Após ter vídeo íntimo vazado, Gracyanne Barbosa mostra demais no BBB 25

Reprodução/Globoplay Gracyanne Barbosa

Assim que foi confirmada no BBB 25, Gracyanne Barbosa teve um vídeo íntimo vazado na web. O registro foi publicado originalmente no OnlyFans da musa fitness, mas acabou se espalhando em diversos grupos no WhatsApp, Telegram e também no X (antigo Twitter).

Embora a nudez não seja um problema para Gracyanne (a famosa já posou pelada na revista Playboy), sua equipe informou que estava tomando as devidas medidas para evitar que situações semelhantes aconteçam.

"Pensando no respeito à imagem de Gracyanne, os próprios líderes de fã-clubes se mobilizaram para denunciar as publicações que vazaram de forma criminosa. A ação, é claro, contou com o apoio da equipe da empresária. Certamente, a assessoria jurídica já está tomando as medidas cabíveis para evitar que situações semelhantes voltem a acontecer, não apenas com Gracyanne, mas com qualquer outra mulher que sofra esse tipo de exposição gratuita na internet", informaram os representantes da sister ao site BNews.

Gracyanne Barbosa mostra demais no BBB 25

Enquanto a equipe de Gracyanne Barbosa tenta controlar o vazamento de mais vídeos íntimos da musa fitness, ela mesma tem protagonizado flagras durante sua participação no reality. Nesta primeira semana de confinamento, por exemplo, a ex-mulher do cantor Belo acabou "pagando peitinho" enquanto trocava de roupa. Este foi o primeiro flagra da edição.

Gracyanne Barbosa no BBB 25 (Foto: Reprodução/Globoplay)

