Novelão no ar! "Beleza fatal" estreia na América Latina, nos EUA e em Portugal

"É minha primeira novela e tenho no mesmo elenco a Bebel, a Jade e a Angel — tô feito!" Com essa declaração, o escritor Raphael Montes — autor dos aclamados livro e série Bom dia, Verônica — descreve o seu sentimento com a estreia, nesta segunda-feira (27/1), do primeiro bloco de cinco episódios da primeira novela original da Max na América Latina, Beleza fatal. Serão oito blocos, um por semana.

Com uma alta aposta para fisgar o público que curte um bom dramalhão, a produção tem como protagonistas Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, e o enredo é clássico: a busca por justiça, tendo como pano de fundo o agitado mundo da medicina e dos tratamentos estéticos.

Na infância, Sofia (Camila Queiroz) viu sua mãe, Cleo (Vanessa Giácomo), ser presa inustamente por um crime cometido pela sua tia Lola (Camila Pitanga). Após sofrer abusos, ela é acolhida pela amorosa família Paixão, que tem como matriarca a suburbana Elvira (Giovanna Antonelli) e está sofrendo porque a filha, Rebeca (Fernanda Marques), foi parar no hospital por causa de uma cirurgia plástica mal sucedida feita pelos médicos Rog (Marcelo Serrado) e Benjamin (Caio Blat) — outro crime que tem o envolvimento de Lola. As duas, então, unem-se na dor e indignação contra os culpados pelas suas tragédias.

"Antes de ser novelista, eu sou noveleiro. Eu já tinha ideias de novelas, mas recebi o chamado da Max e precisei criar uma sinopse em uma semana. Então, fiz a novela que eu queria ver. Um thriller dos anos 1990, com pegada de novela clássica, trazendo assuntos que são atuais", afirma Raphael, que garante não ter nenhuma intenção de "demonizar" a indústria da beleza e a busca pela estética perfeita, que será representada pela personagem de Camila Pitanga.

Lola, uma mulher de ambição sem limites e vida luxuosa, após cometer esses e outros crimes, ascendeu de secretária a empresária de sucesso, comandando a Lolaland, a maior clínica de estética do país. Com Benjamin, filho do milionário Átila Argento (Herson Capri), a vilã fortalece seu império e exibe uma vida de modernidade e perfeição ao público, mesmo que, para isso, precise recorrer a manipulações e mentiras para preservar seu poder.

Beleza fatal marca o retorno da atriz de 47 anos ao gênero, após nove anos desde Velho Chico, da Globo. "Foi um chamamento do público voltar a fazer novelas, e eu estava ansiosa por um projeto que fizesse sentido para mim. É um orgulho estar nesse primeiro projeto da Max, uma aposta que vai do Brasil para o mundo. Tenho uma história na teledramaturgia, mas me sinto recomeçando. É uma novela ousada, porque Raphael (o autor) não tem pena, nem medo de impactar", declara Camila, que descreve Lola como uma mulher perigosa, histriônica, ambiciosa e inteligente. "Ela rebola, se organiza e se equilibra no salto alto. Ela corre atrás do que quer, sem medir esforços. É sórdida, mas tem um despudoramento, um humor e uma vontade de viver contagiante. Lola é terrível, mas a gente gosta dela. Ela tem ferocidade."

O preço da justiça

Do outro lado da história, está Elvira, uma mulher forte, resiliente, com energia contagiante e um espírito acolhedor, que se vê dividida entre o amor familiar e a busca por justiça. Sofia se une à matriarca da família Paixão e, em sua obsessão, reencontra um amor de infância, Gabriel (Romaní), o filho de Lola, quando começa a questionar os próprios passos e descobre que fazer justiça custa um preço muito alto.

Intérprete da protagonista mais jovem, Camila Queiroz acertou o trabalho ainda enquanto gravava Amor perfeito, novela que protagonizou em 2023, na Globo. "Recebi o convite do Raphael em um jantar, em abril, quando a novela tinha apenas um mês no ar. Em três anos, rodei 12 projetos, e eu achava que não iria dar conta. Mas peguei o texto, e, como ainda tinha que decorar a novela atual, lia na esteira da academia. No capítulo 10, eu decidi fazer. Sofia é uma personagem que me atravessou", explica a atriz de 31 anos, que terminou de gravar no sábado a história global, ficou loira no domingo e iniciou a gravação como Sofia na segunda. "O público não imagina o que vem pela frente", provoca.











No nível de House of Dragons

Beleza fatal tem 40 capítulos totalmente gravados entre São Paulo e Rio de Janeiro e foi produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros Discovery. Apesar de a criação e o roteiro trazerem a assinatura já inconfundível de Raphael Montes, aclamado por um dos mais bem-sucedidos títulos brasileiros da Netflix no Brasil, a Max trouxe os veteranos Silvio de Abreu, para fazer a supervisão geral, e Maria de Médicis, para a direção geral — ambos outrora medalhões da Globo e com produções premiadas no currículo.

"Achar o novo jeito de fazer novela foi um grande desafio: não é uma novela de tevê aberta, não é uma série, é a nossa novela. É um dos maiores produtos de exportação brasileira e que o brasileiro ama, envolve toda a família, e é isso que a Warner quis trazer", salienta a diretora geral, que tem na bagagem, entre outras, Paraíso tropical, na qual dirigiu Camila Pitanga em 2007; Segundo sol, onde trabalhou com Giovanna Antonelli; e De volta aos 15, que teve Camila Queiroz como protagonista, na Netflix.

A estreia amanhã será para toda a América Latina, Estados Unidos e Portugal. De acordo com Monica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo da Warner Bros no Brasil, a novela é um produto tão enraizado na cultura brasileira e não poderia ficar de fora da programação. "Por isso, preparamos um produto de altíssima qualidade, como pede o padrão da teledramaturgia brasileira, mas com uma roupagem inovadora e excelência em diversos aspectos." A executiva explica que a expectativa é de fazer sucesso também em outros países e adianta que o investimento de marketing da produção é "no nível de House of Dragons". "Nosso objetivo é trazer o melhor do mundo para o Brasil e levar o melhor do Brasil para o mundo", finaliza.

Presente no elenco, o ator brasiliense Murilo Rosa iniciou seu casamento com a Warner, em 2021, com o reality A ponte, que ganhou um Emmy Internacional em 2023, e aposta: "Eu tenho um sentimento, uma previsão de que algo vai acontecer aqui também". Pelos 10 primeiros episódios aos quais o Correio teve acesso, o nosso conterrâneo tem razão: Beleza fatal tem tudo para ser devorada pelo público e abocanhar prêmios.