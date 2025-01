Oscar 2025: onde assistir aos filmes indicados ao prêmio

Filmes indicados ao Oscar 2025 podem ser encontrados em cartaz nos cinemas e no streaming - (crédito: PEDRO UGARTE / AFP)

Com o anúncio dos indicados ao Oscar 2025 nesta quinta-feira (23/1), a procura por onde assistir os filmes nomeados ao prêmio aumenta. No cinema, longas que concorrem ao prêmio principal, como Ainda estou aqui, Anora e Conclave, estão em cartaz, enquanto A substância, Wicked e Duna: Parte 2 estão disponíveis nas plataformas de streaming.

Nas telonas, Anora e Conclave chegaram junto com o anúncio, também nesta quinta. Nosferatu, que concorre em Melhor fotografia, está em cartaz desde 2 de janeiro. No dia 30, Flow, que disputa os prêmios de Melhor filme internacional e Melhor filme de animação, chega nas principais da salas da cidade, assim como o drama A verdadeira dor, presente nas categorias Melhor ator coadjuvante e Melhor roteiro original.

Em 6 de fevereiro, é a vez do maior indicado ao Oscar 2025, Emília Pérez, estrear nos cinemas. O brutalista, protagonizado por Adrien Brody, chega às telonas no dia 20 de fevereiro, enquanto o Bob Dylan de Timothée Chalamet, em Um completo desconhecido, é lançado no dia 27. Ainda estou aqui, por sua vez, continua em cartaz. Os três concorrem na categoria Melhor filme.

Também na disputa do prêmio principal da noite, A substância pode ser encontrado no streaming MUBI, assim como A garota da agulha, que concorre em Melhor filme internacional e chega à plataforma nesta sexta (24). Duna: Parte 2, Wicked e Gladiador 2, presentes na categoria central da cerimônia, estão na Max, Apple TV e Prime, respectivamente. Os dois últimos estão disponíveis apenas para aluguel.

O aprendiz, indicado a Melhor ator com Sebastian Stan, também pode ser adquirido na Apple e no Prime por um valor adicional. Robô selvagem é outro filme concorrente que se encontra para aluguel no Prime. Divirtida mente 2, por fim, encontra-se disponível na Disney+.