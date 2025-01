O que Jão disse sobre comentário polêmico de Roberta Miranda

Na última segunda-feira (20), o cantor Jão utilizou as redes sociais para responder a uma crítica feita pela cantora Roberta Miranda. Em tom respeitoso, ele rebateu as declarações da veterana, que comentou sobre a decisão do artista de pausar sua carreira após anos de intensa dedicação.

“Poxa, Roberta Miranda, eu te adoro e acho que você entendeu errado. Eu aguento o tranco muito fortemente, há muitos anos. Construí tudo com meus amigos, sem a ajuda de grandes investidores, pai famoso ou qualquer coisa do tipo”, declarou Jão, reafirmando sua trajetória independente na indústria musical.

Entenda a polêmica

Roberta Miranda, em publicação nas redes sociais, criticou o anúncio de Jão sobre a pausa na carreira, feito durante entrevista ao programa Fantástico, no último domingo (19). A cantora destacou a diferença entre as condições enfrentadas por artistas de gerações passadas e os desafios dos músicos atuais.

“Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… Há exatos 40 anos não tinha o luxo que hoje tem. Não havia investidores. Palcos eram tablados sem beleza alguma, iluminação pouca. Som, então, nem se fala. O que restava era talento, ‘gogó’, raça e amor à arte”, escreveu Roberta.

Ela ainda relembrou sua rotina de trabalho extenuante: “Bora’ fazer o que fiz, meninada! Trinta shows em um mês, por 12 anos consecutivos, e cinco [shows] em um dia!”

Jão se posiciona

Em sua resposta, Jão explicou que sua decisão de pausar a carreira foi motivada pela necessidade de renovação e de evitar a repetição artística. “Eu não quero ser um cantor que vai chegar no ostracismo com 40 anos porque já não tenho o que dizer. Quero viver e cantar sobre o que vivo, minha estrada é longa. Você, mais do que ninguém, sabe como essa carreira é”, pontuou.

Ele também mencionou os desafios que enfrentou em uma década de trabalho incessante: “Se hoje eu tenho o privilégio de poder tomar um tempo pra desacelerar e trazer um trabalho melhor e maior pro meu público, foi porque trabalhei sem descanso durante 10 anos. As coisas mudam e que bom que mudam. Viver de passado é muito ruim. Mas obrigado pelas palavras, sei que foi de coração.”

O esclarecimento de Roberta

Após a repercussão de suas declarações, Roberta Miranda voltou às redes sociais para esclarecer sua intenção. “Tudo que falo vira um inferno, crítica. Na real, quis chamar atenção para o número de artistas da nova geração que está adoecendo! Só isso. Falo sobre a minha experiência. Não tenho nada a ver com a vida dos meus colegas, mas não deixo de me preocupar! Existe em mim um carinho por todos”, escreveu a cantora.

Reflexão e pausa estratégica

Durante sua entrevista ao Fantástico, Jão revelou que a pausa não tem uma data definida para terminar, mas é essencial para seu bem-estar e evolução artística. “Quero virar um fantasma assim… Quero curtir as coisas, fazer uma festa com meus amigos e só ficar com meus gatos no sofá, sem fazer nada. Eu preciso desse tempo”, afirmou.