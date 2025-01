Evento online presta homenagem a David Lynch

Em uma homenagem póstuma ao progressista do cinema David Lynch, será realizado um evento on-line neste sábado (25/1), às 17h, e domingo (26/1), em horário ainda a ser confirmado. A programação conta com meditações coletivas abertas ao público, além de vídeos e depoimentos sobre a vida e carreira do diretor norte americano. O encontro é realizado em parceria com a Fundação David Lynch e o movimento País Global da Paz Mundial.





No início da carreira, Lynch entrou em contato com a Meditação Transcendental e descobriu, em suas palavras, uma técnica de relaxamento que ativa uma fonte inesgotável de criatividade. Em busca de mais conhecimento sobre a prática, foi à Índia e buscou informações diretamente da fonte com Maharishi Mahesh Yogi. Assumiu, então, a missão de difundir o método no Ocidente e já alcançou mais de 1 milhão de crianças e adultos ao redor do mundo.





David Lynch foi um cineasta revolucionário que marcou a indústria do cinema. As produções do artista incluem Veludo Azul, Coração Selvagem e Twin Peaks, marcadas pela estranheza. Em 15 de janeiro deste ano, devido a um enfisema pulmonar, David faleceu aos 78 anos de idade.





Serviço

Homenagem a David Lynch

Neste sábado (25/1), às 17h, e domingo (26/1)

Online, através do link: https://mgcwp.zoom.us/j/95723275124