Lexa é internada em São Paulo com quadro de pré-eclâmpsia

A cantora Lexa, de 29 anos, está internada em São Paulo, após o surgimento de um quadro de pré-eclâmpsia. A artista e o ator Ricardo Vianna, estão à espera de uma menina, a Sofia. A gravidez foi anunciada em outubro do ano passado.

As informações são do jornal O Globo. Recentemente, em uma publicação nas redes sociais, a cantora informou que não vai desfilar como rainha da bateria da Unidos da Tijuca no carnaval deste ano. “Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano”, escreveu Lexa.

A artista ainda ressaltou apesar de ser o "maior sonho" dela desfilar "barriguda na Avenida", no momento, a maior prioridade é a sua filha.

O que é pré-eclâmpsia?

Segundo a Fiocruz, a pré-eclâmpsia é um diagnóstico associado à hipertensão arterial que, normalmente, se manifesta após a 20ª semana de gestação e antes do término da primeira semana após o parto.

Ainda segundo a Fiocruz, a condição "afeta entre 1,5 e 16,7% das gestações em todo o mundo, resultando em 60.000 mortes maternas e acima de 500.000 nascimentos prematuros a cada ano".