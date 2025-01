CCBB Brasília recebe edição especial do Favela Sounds

O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília (CCBB) será palco do maior festival de música periférica do país, o Favela Sounds. O evento, que começará no dia 10 de fevereiro, promete trazer uma programação com talentos de periferias brasileiras e estrangeiras. Entrada gratuita, com a retirada antecipada do ingresso no site do CCBB Brasília.

A partir do dia 10 de fevereiro, haverá debates em escolas públicas, o Afrobeat LAB para DJs e produtores, em parceria com o British Council, e o Favela Talks, conferência para fortalecer artistas e negócios criativos das periferias brasilienses. No dia 15, último dia do evento, serão realizadas apresentações musicais para encerrar as atividades realizadas durante a semana.

O festival terá 16 atrações de diversos estilos musicais como rap, trap, pagodão baiano, brega funk, funk e afrobeat nigeriano. Além dos shows, a edição deste ano contará com ações para garantir a acessibilidade, como 20 ônibus gratuitos que atenderão diversas regiões administrativas do DF.