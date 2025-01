Lollapalooza anuncia sideshows de girl in red, Fontaines D.C, Inhaler e outros

Girl in red é um dos sideshows confirmados do Lollapalooza 2025 - (crédito: Divulgação/Jonathan Kise)

O festival Lollapalooza acaba de anunciar os shows paralelos, também conhecidos como sideshows, da edição de 2025. As performances escolhidas estão marcadas para março e começam com a banda Fontaines D.C, dia 26, Girl in red e Inhaler, no dia 27, e Parcels dia 31, todos na Audio. No dia 27, Jpegmafia e DJ Ramemes também tocam no Cine Joia. O festival será realizado nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos.

Os ingressos para as apresentações de Fonatines D.C., Jpegmafia e DJ Ramemes variam de R$ 225 a R$ 450, já os shows de girl in red, Inhaler e Parcels custam a partir de R$ 250. Todos estão disponíveis no Ticketmaster com taxa ou sem valor adicional na Bilheteria Oficial no Shopping Ibirapuera.

Durante o festival, Fontaines D.C. se apresenta na sexta-feira, 28, assim como girl in red, Inhaler, JPEGMAFIA, Tropkillaz, Olivia Rodrigo e Rüfüs du Sol. Enquanto Parcels se apresenta no domingo, 30, junto a Ca7riel e Paco Amoroso, Clube Dezenove, Barry Can’t Swim, Foster The People, TOOL, Sepultura e Justin Timberlake.