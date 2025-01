Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (23/1)

ENCÔMIOS

Data estelar: Mercúrio em oposição a Marte e trígono a Urano.

Que teus empreendimentos sejam prósperos e criem benefícios para todas as pessoas envolvidas na construção, na manutenção e através de todos os serviços e produtos que as pessoas recebam de tuas mãos.

Que tenhas sabedoria para reconhecer as sutilezas valiosas quando te vejas diante de decisões difíceis, em situações onde é tanta a complicação que não haveria vencedores nem vencidos.

Que a alegria espiritual seja tua motivação principal, porque no mundo humano serpenteia constantemente a depreciação do valor alheio, alguém sempre está por aí de prontidão para te colocar no devido lugar.

Que a saúde, a prosperidade e a boa vontade te tornem uma pessoa que infunda confiança e serenidade em todos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As mudanças atuais vêm sendo amadurecidas há bastante tempo, por isso, ainda que pareçam acontecer de uma hora para outra, isso é resultado de todos os passos que sua alma deu, e que conduziram até aqui e agora.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que você quiser fazer há de ser coordenado com as pessoas envolvidas, porque este é um daqueles momentos do destino em que a soma das pessoas dá como resultado algo maior do que sua mera expressão matemática.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



O cenário é complicado, porém, não mais do que em muitas outras ocasiões de sua vida. Por isso, faça das tripas coração e siga em frente arrumando tudo que estiver ao seu alcance, para que as tensões sejam produtivas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Ótimo seria se as pessoas fizessem mais concessões do que exigências, mas como para isso o mundo deveria ser bem menos egoísta do que é, será melhor você não depender disso e continuar seu jogo do jeito que está.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Você não precisa entender tudo que acontece, porque não dá para deter os movimentos e se dedicar à reflexão. Por enquanto, continue tampando buracos e fazendo as gambiarras disponíveis, isso será suficiente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



É fundamental preservar o dinamismo, agindo mesmo que sua alma não tenha certeza de se isso é o certo a se fazer. As incertezas precisam ser deixadas de lado temporariamente, as desconsiderando em nome do avanço.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



É em momentos de elevada tensão que se definem os futuros mais auspiciosos de nossa humanidade. Aceite a tensão, faça amizade com ela, escute o que ela tem a dizer e procure empreender ações de acordo às necessidades.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Certos combinados será necessário fazer, mas não há garantia de que as pessoas se atenham a esses, já que cada uma delas tem seu próprio jogo, pautado pelos interesses que elas têm intenção de obter. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Não é mera coincidência que você tenha ficado no meio do tiroteio, e a essa hora de nada adianta dizer que você não tem nada a ver com o que acontece, porque, afinal, aí está você, no meio do tiroteio. Aceite.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



De todas as maneiras que você pensar, sempre haverá necessidade de pessoas colaborando para que seus planos sejam realizados. Tenha isso em mente para começar a valorizar devidamente as pessoas de sua vida.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



Faça o que estiver ao seu alcance, se mantendo dentro dos limites do que seja mais seguro e confortável para sua alma. Porém, evite se acomodar nessa condição, porque é hora de continuar avançando. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se devemos esperar que o destino aconteça ou nos lançarmos em sua direção, fazendo acontecer, esse é um dilema que ainda vai demorar muito para resolvermos. Uma coisa é certa, agora é melhor executar ações positivas.