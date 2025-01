Guitarra famosa de Jeff Beck é leiloada por mais de 1 milhão de libras

O instrumento aparece na capa do álbum solo "Blow by Blow" (1975) e foi usado em diversos shows por Beck - (crédito: HENRY NICHOLLS / AFP)

Um leilão de instrumentos e equipamentos musicais do guitarrista britânico Jeff Beck arrecadou mais de 8 milhões de libras (R$ 58 milhões) nesta quarta-feira (22) em Londres, incluindo mais de um milhão pela famosa guitarra "Oxblood" Gibson Les Paul de 1954.

O instrumento aparece na capa do álbum solo "Blow by Blow" (1975) e foi usado em diversos shows por Beck, que faleceu no início de 2023.

O preço da guitarra, a peça de maior destaque, estava estimado entre 350 mil e 500 mil libras (entre R$ 2,5 e 3,6 milhões), segundo a casa de leilões Christie's, que organizou a venda.

Também foi leiloada uma guitarra elétrica Fender de 1990, o principal instrumento usado por Beck entre 1999 e 2014. A peça, estimada entre 20 mil e 30 mil libras (R$ 147 mil e 220 mil), foi vendida por mais de um milhão (R$ 7,3 milhões).

A venda incluiu mais de 130 objetos utilizados por Beck "ao longo de sua carreira que abrangeu quase seis décadas", explicou a Christie's.

Nascido em junho de 1944 nos subúrbios de Londres, Beck é considerado o quinto melhor guitarrista de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, sendo capaz de transitar entre vários estilos: rock, hard rock, blues, jazz.

O músico ganhou fama após se juntar à banda de rock The Yardbirds em 1965, onde atuou ao lado de Jimmy Page (Led Zeppelin). A dupla forjou sua lenda com os álbuns e músicas "Shapes of Things" e "Over Under Sideways Down".

Beck faleceu em janeiro de 2023 aos 78 anos. Ao longo de sua trajetória, ganhou oito prêmios Grammy em reconhecimento a seu virtuosismo e senso de inovação com a guitarra elétrica.