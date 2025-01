Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/1)

O ESPÍRITO DO FUTURO

Data estelar: Vênus e Marte em trígono.

Não sei se todos os males vêm por bem, há males que são insistentes, que mesmo tendo sido derrotados há milhares de anos continuam mesmo assim arrotando ressentimento. É o caso da organização da civilização em castas, as quais, o mal argumenta, deveriam aceitar seu destino com humildade e se adaptar às condições predominantes.

Não importa quanto esforço se faça, a civilização não voltará nunca mais ao estado em que as castas eram definidas geneticamente, uns nascidos para estar perto do Divino, outros para militarmente proteger o sistema de castas, outros para se dedicarem ao comércio, outros para serem mão de obra, e ainda outros, intocáveis e miseráveis.

Quanto mais a mobilidade social continuar sendo incentivada, mais a civilização se sintoniza com o espírito do futuro.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O impacto que sua presença provoca nas pessoas há de ser devidamente valorizado por você, porque é um instrumento existencial de grande poder de influência, que pode ser desempenhado com intenção de propósito.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas são egoístas por inércia, e demoram muito para se motivarem a unir forças e serem maiores do que seriam contando apenas com os recursos individuais. Por isso, todas as pessoas precisam de motivação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você tem seus planos, e mesmo que esses estejam ainda longe da perfeição, você precisa começar a colocar tudo em prática, porque é sobre a marcha da realização que os planos irão sendo aprimorados. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As motivações para você fazer o que anda fazendo são intrincadas e talvez nada racionais, porém, ainda assim são fortes o suficiente para sua alma se sentir inclinada a continuar em frente. Os resultados são incertos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A alma está sedenta de afeto e há vários recursos disponíveis para obter o que se pretende. Porém, a busca de afeto requer tempo e tranquilidade para se conectar com o que as pessoas eventualmente podem oferecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas, além de serem sujeitos dos seus próprios destinos, na melhor das hipóteses, são também recursos importantes que devem ser tidos em conta na estruturação de qualquer tipo de projeto. Tenha isso em mente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para desanuviar a mente só há um recurso eficiente, tomar iniciativas práticas, porque por piores que sejam os resultados, ainda assim serão melhores do que você ficar com a alma paralisada pelos dilemas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Há coisas que fazemos com a alma convencida de que são benéficas, porém, ignoramos os resultados, que são de duvidosa reputação, para não termos de mudar de opinião. Isso só pode ser ignorância, ou não?

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Buscar prazer é legítimo, porém, é fundamental que a alma reconheça que junto com o prazer sempre vem, também, alguma dose de decepção, frustração ou sofrimento. Busque equilíbrio, isso sim! Melhor por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se os relacionamentos fossem desinteressados, não haveria decepções entre as pessoas. Porém, os interesses são mascarados com empatia e cordialidade, mas essa máscara cai a qualquer momento. Ou não é assim?

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Deixar tudo para depois é uma tentação, a alma raciocina que isso poderia ser feito sem grandes consequências. Porém, você já fez isso outras vezes e com certeza sabe das consequências. Agora você escolhe.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer acontecer, em vez de esperar acontecer, de vez em quando sua alma poderia experimentar algo diferente, não é mesmo? Tome iniciativas, porque, você comprovará, os resultados serão compensadores. Ou não?