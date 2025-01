Vasectomia: além de Leonardo, veja famosos que já fizeram o procedimento

Poliana Rocha usou as redes sociais nos últimos dias, e chamou a atenção do público ao ter se manifestado em torno dos rumores de que esteja grávida do seu marido, o cantor Leonardo.

Na ocasião, através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital, que já é mãe de Zé Felipe, respondeu ao ter sido questionada por um internauta. "Poli, estão falando que você está grávida. Verdade?", questionou o seguidor. "Amores… Meu marido é vasectomizado e eu estou no auge da menopausa!!! Sem chance", desabafou.

Para quem não sabe, o procedimento de vasectomia faz parte de uma série de métodos contraceptivos para o homem. A cirurgia em questão dura em média 20 minutos, e, em outas palavras, impede que espermatozoides sejam produzidos e a fecundação do óvulo que leve a uma gravidez da parceira.

Entre o mundo dos famosos, diversos são os artistas que já realizaram a vasectomia, com o objetivo de não terem filhos. Além do cantor Leonardo, outros já se submeteram ao procedimento. Confira abaixo:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O artista contou que optou pela cirurgia. "Quando fiz a vasectomia eu não congelei. Eu dei mole, tá ligado? Mas não quero ter filho agora", explicou ele, em entrevista ao podcast Podpah, em 2024.

O ex-jogador de futebol contou já ter realizado uma vasectomia em meados de 2010. Na época, ele se tornou pai de Maria Alice, e reconheceu a paternidade de Alex, seu filho biológico. Antes deles, o ex-craque dos gramados já era pai de Ronald e Maria Sophia. Em 2021, sua esposa, a modelo Celina Loks, anunciou estar grávida dele.

Zezé Di Camargo

O cantor sertanejo também optou pela vasectomia após ter tido três filhos com sua ex-mulher, Zilu Godoi. Posteriormente, ele dividiu publicamente as dificuldades em ter um filho biológico com Graciele Lacerda, e recorreram a fertilização in vitro, que gerou Clara, nascida em dezembro de 2024.