Zé Felipe fala ao Correio sobre família, carreira e planos para 2025

Zé Felipe soma mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 28 milhões de seguidores no Instagram - (crédito: Rodolfo Magalhaes/ Divulgação)

Com 10 anos de carreira e apenas 26 anos, Zé Felipe está na mídia desde muito novo. Filho de Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja, o jovem aprendeu a tocar violão com o pai e lançou sua carreira como cantor no Domingão do Faustão. Nesse período, Zé reúne dois álbuns de estúdio, dois ao vivo e mais de 20 singles.

Atualmente, tudo que tem Zé Felipe deslancha. Seja no Top 50 do Spotify, nas trends do TikTok ou nas páginas de fofoca, o cantor sempre é assunto ao redor do país. Reunindo mais de 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify, seus dois últimos lançamentos, Pra trai e Oh garota eu quero você só pra mim, bateram a marca de mais de 45 milhões de plays.

Zé Felipe conseguiu fazer a junção entre a carreira musical e a vida de influenciador. Além de suas músicas estourarem nas plataformas digitais, tem o apoio da sua esposa, Virginia, um fenômeno das redes sociais que soma mais de 50 milhões de seguidores, e sempre divulga as músicas do cantor.

O artista e sua família fazem mais sucesso a cada ano que passa, e 2025 não deve ser diferente. Ao Correio, Zé Felipe fala sobre família, os dez anos de carreira e os planos para o ano que se inicia.

Entrevista — Zé Felipe

Sua família é muito musical. No que isso te influenciou e quais as vantagens de compartilhar esse laço?

Gosto de moda de viola, do sertanejo mais antigo, nas festas de família no karaokê só o que rola é sertanejo. É o gênero que cresci ouvindo e aprendendo, e devo muito de tudo que aconteceu na carreira, me mostrou o quanto eu posso ser eclético e diversificar no meu trabalho.

Qual a sensação de chegar aos 10 anos de carreira mesmo sendo tão novo?

Melhor impossível, dois Top 1 do Spotify no meio de 2024 com Louco, Louco e Pra trai para comemorar esses 10 anos. É doido pensar em como tudo começou, lá num programa de TV, e tomou essa proporção. Amo o que eu faço, o tempo que posso fico no estúdio produzindo e estudando.

Qual foi a música que você acha que mais modificou sua carreira durante esses dez anos?

Nossa, cada uma somou de um jeito diferente, mas vou falar Só tem eu, que é uma que representa minha história com a minha esposa e levou meu trabalho para um público da internet que eu não tinha tanto contato. De lá pra cá, muita coisa mudou, graças a Deus.

Você coleciona muitos hits nas redes sociais. O que você acha que isso impulsiona na sua carreira?

O mercado mudou demais depois da pandemia, a maneira que as pessoas consomem e que a música chega até elas. O alcance da rede social, as danças que ajudam na divulgação, tudo isso é um modo de cativar o público de uma maneira diferente…

Você acha que os grandes números são um objetivo ou uma consequência do seu trabalho?

Uma consequência, com toda certeza. Os números são uma forma de recompensa na música, de saber quem atingiu, o quanto a música foi longe, mas isso não acontece na proporção que os hits chegam se não é feito pelo prazer ali de fazer música.

Seu último lançamento ao lado do Oruam e do Tuto tem sido um hit completo. Como foi o processo de criação da música? Como começou esse contato?

Nós conversamos por direct ali no Instagram, foi quando me fizeram o convite para participar da música. Quando eu ouvi, topei na hora porque senti que seria um estouro. O beat e a energia dessa música são demais, costumo gravar trabalhos que eu confie, claro, mas essa era uma certeza de que o público gostaria ainda mais em ritmo de virada de ano.

Você tem apenas 26 anos e já é pai de três filhos, além dos dez anos de carreira. O que construir uma família tão cedo mudou na sua carreira?

Amadureci demais nesses anos, e a paternidade transforma, em todos os sentidos. Na vida profissional, passei a me dedicar bem mais, os meus filhos são o meu gás, me vi um homem e um artista diferente.

Quais agradecimentos você quer deixar ao público nesse marco de dez anos?

Sou só gratidão por esses 10 anos, tanto a Deus quanto aos meus fãs, as pessoas que acompanham meu trabalho. Foram conquistas abençoadas, são dois discos de ouro, três de diamante, sete discos de platina, várias canções alcançaram o topo das mais ouvidas. Só gratidão!

O que você pretende fazer de novo na carreira a partir de agora?

Para esse ano, tenho umas coisas prontas e outras ainda em produção, mas temos pensado bastante em um DVD, faz tempo que isso não acontece. Se Deus quiser, os melhores planos possíveis: ao lado da minha esposa, meus filhos, acompanhar de perto o crescimento das Marias e do Zé Leonardo, continuar me apresentando pelo Brasil e quem sabe novos projetos estejam chegando por aí!