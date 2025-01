Cena do longa Ainda estou aqui - (crédito: Alile Dara Onawale/Divulgação)

Ainda estou aqui recebe sete indicações no Latino Entertainment Film Awards. O longa é o único brasileiro na disputa e concorre nas categorias de Melhor filme, Melhor diretor, Melhor atriz, Melhor roteiro adaptado, Melhor filme em língua não inglesa, Melhor fotografia e Melhor montagem. O filme de Walter Salles deve chegar às salas de cinema do restante da América Latina em fevereiro.

A premiação é realizada pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA).Os vencedores do Latino Entertainment Film Awards serão anunciados no dia 17 de fevereiro, pelas redes sociais. Na campanha latino americana, Ainda estou aqui será o filme de abertura no Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FICPunta), que será entre os dias 15 e 21 de fevereiro.



Além das grandiosas nomeações ao Oscar, o filme coleciona indicações no BAFTA, no ICS Award, no Dorian Awards e Gold Derby Film Awards, consolidando uma forte trajetória de sucesso internacional. Nos Estados Unidos, o filme vem aparecendo em cada vez mais salas de cinema e em Portugal é o líder de bilheteria pelo segundo final de semana consecutivo.



Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra